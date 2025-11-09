श्रीमतीमाथि कुटपिट आरोपमा बुद्ध एयरका पाइलट पक्राउ

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- बुद्ध एयरका पाइलट आदित्य कसजुलाई श्रीमतीमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
- प्रहरी वृत्त सातदोबाटोले आरोपित पाइलटलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको ललितपुर प्रहरी परिसरका एसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिए ।
- केही दिनअघि पक्राउ परेका कसजुमाथि प्रहरीले अहिले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
३२ असार, काठमाडौं । बुद्ध एयरका पाइलट आदित्य कसजु पक्राउ परेका छन् । उनलाई प्रहरीले श्रीमतीमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरी वृत्त सातदोबाटोले उनलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाएको ललिपुर प्रहरी परिसरका एसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिए ।
केही दिनअघि नै पक्राउ परेका उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
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