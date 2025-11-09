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श्रीमतीमाथि कुटपिट आरोपमा बुद्ध एयरका पाइलट पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते २०:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बुद्ध एयरका पाइलट आदित्य कसजुलाई श्रीमतीमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
  • प्रहरी वृत्त सातदोबाटोले आरोपित पाइलटलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको ललितपुर प्रहरी परिसरका एसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिए ।
  • केही दिनअघि पक्राउ परेका कसजुमाथि प्रहरीले अहिले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।

३२ असार, काठमाडौं । बुद्ध एयरका पाइलट आदित्य कसजु पक्राउ परेका छन् । उनलाई प्रहरीले श्रीमतीमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरी वृत्त सातदोबाटोले उनलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान अघि बढाएको ललिपुर प्रहरी परिसरका एसपी गौतम मिश्रले जानकारी दिए ।

केही दिनअघि नै पक्राउ परेका उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

बुद्ध एयरलाइन्स
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