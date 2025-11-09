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धादिङ जवाङखोलामा पहिरो, पृथ्वी राजमार्ग बन्द

सडक अवरोधका कारण अहिले सबै प्रकारका सवारीसाधन आवतजावत रोकिएको छ ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते १९:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धादिङको जवाङखोलामा पहिरो खसेपछि पृथ्वी राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको छ ।
  • जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका अनुसार सडक अवरोधका कारण सवारीसाधनको आवतजावत पूर्णरूपमा रोकिएको छ ।
  • सडकमा खसेको पहिरो हटाउने प्रयास जारी रहेको र काम सकिएपछि थप सूचना जारी गरिने बताइएको छ ।

३२ असार, काठमाडौं । नागढुङ्गा-मुग्लिन सडकखण्ड अन्तर्गत धादिङ जवाङखोलामा पहिरो गएको छ ।

जसका कारण पृथ्वी राजमार्ग बन्द भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सडक अवरोधका कारण अहिले सबै प्रकारका सवारीसाधन आवतजावत रोकिएको छ । सडक अवरोध हटाउनासाथ अर्को सूचना जारी गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।

पृथ्वी राजमार्ग बन्द
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