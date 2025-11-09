बाँदरको आक्रमणबाट विद्यालयबाट घर फर्किरहेका विद्यार्थी घाइते

३२ असार, अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकामा बाँदरको आक्रमणबाट एकजना विद्यार्थी घाइते भएका छन् ।
छत्रदेव गाउँपालिका–४ को कालिका बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत विद्यार्थी सुदन खनाल विद्यालयबाट घर फर्किरहेका बेला बाँदरले आक्रमण गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।
घाइते सुदनको सन्धिखर्कमा उपचार गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार उनको बायाँ हातमा ८ वटा टाँका लगाइएको छ ।
स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ ।
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