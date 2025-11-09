मुग्लिन-नागढुंगा सडकखण्डमा पहिरो खस्यो, सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध

३२ असार, काठमाडौं । मुग्लिङ–नागढुंगा सडकखण्ड(पृथ्वी राजमार्ग) अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–१० वासिङमा सुख्खा पहिरो खस्दा दुवैतर्फको सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । नेपाल प्रहरकिा अनुसार अहिले साँझ करिब १८:२० बजे सडक माथिबाट एक्कासी सुख्खा पहिरो खस्दा राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो ।
घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेर पहिरो पन्छाउने तथा सडक सञ्चालनमा ल्याउने कार्यमा जुटेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
पहिरोका कारण काठमाडौं–पोखरा तथा अन्य गन्तव्यतर्फ आवतजावत गर्ने सवारीसाधन प्रभावित भएका छन् । सडक खुलाउन सडक विभागसँग समन्वय गरी आवश्यक उपकरणको प्रयोग गरेर पहिरो हटाउने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै, प्रहरीले उक्त सडकखण्ड हुँदै यात्रा गर्ने सवारीसाधनलाई सकेसम्म वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न तथा अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ ।
उता जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले पनि जवाङ खोलामा ठूलो पहिरो खसेको र खस्ने क्रम अझै चलिरहेको बताएको छ । जसले जोखिम सिर्जना गरेको भन्दै प्रशासनले उक्त सडक खण्डमा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको जनाएको छ ।
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