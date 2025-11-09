+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एक झर पानीले डुबे काठमाडौंका सडक (तस्वीर/भिडियो)

ट्राफिक व्यवस्थापन एकदमै अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । विशेषगरी कार्यालय समय सकेर घर फर्किन लागेका कर्मचारीहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका हुन् ।

0Comments
Shares
कमल प्रसाईं कमल प्रसाईं
२०८३ असार ३२ गते १७:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बिहीबार दिउँसोको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले काठमाडौंका सडक र करिडोरहरू डुबानमा परी सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेका छन्।
  • कार्यालयको समय सकेर घर फर्किने क्रममा रहेका सयौं कर्मचारी बाढी र जामका कारण बीच सडकमै अलपत्र परेका छन्।
  • धोबीखोला र बागमती करिडोरलगायतका भित्री सडकमा समेत पानी जमेपछि प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा उद्धार कार्यमा खटिएका छन्।

३२ असार, काठमाडौं । बिहीबार दिउँसो परेको अविरल वर्षापछि सडकमा आएको बाढीका कारण सवारीसाधन आवागम प्रभावित भएको छ ।

अहिले काठमाडौंका विभिन्न सडकहरू बाढीका कारण अस्तव्यस्त बन्न पुगेको हो ।

ट्राफिक व्यवस्थापन एकदमै अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । विशेषगरी कार्यालय समय सकेर घर फर्किन लागेका कर्मचारीहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका हुन् ।

बाढीका कारण धोबीखोला, बागमती लगायत करिडोरका विभिन्न ठाउँमा पनि डुबानमा परेको हो ।

भित्रि सडकका क्षेत्रमा पनि बाढीले सवारी आवागनम प्रभावित बनाएको हो ।

प्रहरीसहितको सहयोगमा स्थानीयले डुबेका गाडीहरू उद्धार गरिरहेका छन् ।

हेर्नुस् अनलाइनखबरकर्मीले कैद गरेका केही तस्वीरहरू–

काठमाडौँ बाढी
लेखक
कमल प्रसाईं

प्रसाईं  अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

त्रिपुरेश्वर घटनाबारे महानगर प्रहरी भन्छ– नियमित काम गरेका हौं, हामी कारक होइनौं

त्रिपुरेश्वर घटनाबारे महानगर प्रहरी भन्छ– नियमित काम गरेका हौं, हामी कारक होइनौं
काठमाडौं उपत्यका : शहर कि घनाबस्ती ?

काठमाडौं उपत्यका : शहर कि घनाबस्ती ?
सम्पदाका क्यानभासले सजियो कोटेश्वर क्षेत्र (तस्वीरहरू)

सम्पदाका क्यानभासले सजियो कोटेश्वर क्षेत्र (तस्वीरहरू)
बढ्दो सहरीकरणसँगै उपत्यकामा धान रोप्ने ठाउँको अभाव

बढ्दो सहरीकरणसँगै उपत्यकामा धान रोप्ने ठाउँको अभाव
काठमाडौंका यी क्षेत्रमा ३ दिन साढे ३ घण्टा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने

काठमाडौंका यी क्षेत्रमा ३ दिन साढे ३ घण्टा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने
रास्वपा काठमाडौं जिल्ला सभापतिमा राजा शाक्य निर्वाचित

रास्वपा काठमाडौं जिल्ला सभापतिमा राजा शाक्य निर्वाचित

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित