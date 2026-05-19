+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बढ्दो सहरीकरणसँगै उपत्यकामा धान रोप्ने ठाउँको अभाव

बढ्दो सहरीकरणसँगै काठमाडौं उपत्यकामा धान रोप्ने ठाउँका अभाव भइरहेको भन्दै किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते २१:३७

१५ असार, काठमाडौं ।  बढ्दो सहरीकरणसँगै काठमाडौं उपत्यकामा धान रोप्ने ठाउँका अभाव भइरहेको भन्दै किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

टोखा नगरपालिकाले आज वडा नम्बर-२ को लबुमा आयोजना गरेको २३ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवमा स्थानीय किसानले बढ्दो सहरीकरणले गर्दा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

टोखाका स्थानीय कृषक केदार बिडारी जनघनत्व बढ्दै जाँदा टोखा मात्र नभई काठमाडौं उपत्यकाकै खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको बताउँछन्। ‘काठमाडौं उपत्यका कृषिका लागि उर्भर भूमी हो, बढ्दो सहरीकरणका कारण यहाँका खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएका छन्’, उनी भन्छन्।

नेपालमा धान उत्पादन र किसानको श्रमको सम्मान गर्न प्रत्येक वर्ष असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइन्छ। टोखाकै अर्का किसान साम्बाल श्रेष्ठ पछिल्लो समय काठमाडौंभित्रका खेतीयोग्य जमिनमा घर बन्न थालेकाले यहाँको खेती हराउँदै गएको बताउँछन्।

पछिल्ला वर्षमा सहर विस्तार, अव्यवस्थित बस्ती विकास तथा खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा रूपान्तरण हुने क्रम बढेसँगै धान रोप्ने खेतहरू निरन्तर घटिरहेको उनको भनाइ छ। यसले धान उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय युवा जनशक्तिको वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षण, सिँचाइको अभाव, उन्नत बीउ तथा मलको सीमित उपलब्धता र खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरणले धान खेती प्रभावित भइरहेको छ।

टोखा नगरपालिका कृषि शाखाकी प्रमुख सुमित्रा पाठक टोखाभित्र मात्र हाल ४०० हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य रहेको बताउँछन्। टोखा क्षेत्रलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि नगरपालिकाले प्रविधियुक्त खेती प्रणालीको विकासमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ।

टोखाले विभिन्न समयमा किसानलाई मल, बीउ, बिरुवालगायत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसबाहेक टोखाले तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि छतमा तरकारी खेतीलाई समेत प्रोत्साहन गरेको छ।

कृषियोग्य जमिन संरक्षण, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, प्रभावकारी सिँचाइ व्यवस्था र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति टोखाले लिएको उनको भनाइ छ। टोखाले प्रत्येक वर्ष असार १५ का दिनमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउँदै आएको छ।

उक्त धान दिवस कार्यक्रममा नगरपालिकाका विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्थानीय किसानको सहभागिता रहेको थियो।

सोही अवसरमा टोखाभित्रका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई धान रोप्न तरिकाबारे सिकाइएको थियो। सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको थियो। टोखा नगरपालिकाको वडा नं १, २ र ३ मा हालसम्म खेतीयोग्य जमिन रहेको छ। अन्य वडा भने क्रमशः सहरीकरण हुँदै गएका छन्।

काठमाडौँ धान खेती
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौंका यी क्षेत्रमा ३ दिन साढे ३ घण्टा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने

काठमाडौंका यी क्षेत्रमा ३ दिन साढे ३ घण्टा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने
रास्वपा काठमाडौं जिल्ला सभापतिमा राजा शाक्य निर्वाचित

रास्वपा काठमाडौं जिल्ला सभापतिमा राजा शाक्य निर्वाचित
शनिबार काठमाडौं र ललितपुरका झण्डै १०० स्थानमा ४ घण्टा बिजुली जाने

शनिबार काठमाडौं र ललितपुरका झण्डै १०० स्थानमा ४ घण्टा बिजुली जाने
एसएसपी रमेश थापाको बिदाइ, घिमिरेले सम्हाले काठमाडौंको कमाण्ड

एसएसपी रमेश थापाको बिदाइ, घिमिरेले सम्हाले काठमाडौंको कमाण्ड
काठमाडौं उपत्यकामा भारी वर्षा, ठाउँ–ठाउँमा डुबान (तस्वीरहरू)

काठमाडौं उपत्यकामा भारी वर्षा, ठाउँ–ठाउँमा डुबान (तस्वीरहरू)
लाखौं खर्चेर बनाइएका भित्तेचित्र बिग्रिंदै, कसैले लिंदैनन् संरक्षणको दायित्व

लाखौं खर्चेर बनाइएका भित्तेचित्र बिग्रिंदै, कसैले लिंदैनन् संरक्षणको दायित्व

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो

महाधिवेशन आइसक्दा पनि क्रियाशीलकै किचलो
मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?

मनसुन जोखिम थेग्न कति तयार छन् ठूला राजमार्ग ?
एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन

एक विवश आमा : छोराछोरी सिकिस्त छन्, अस्पताल लैजाने पैसा छैन
अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु

अप्रेसन गर्दा पेटभित्र स्पन्ज छुटेको आशंका : १५ महिनापछि महिलाको मृत्यु
विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?

विश्वकप चलिरहँदा किन निलम्बित भयो एन्फा ?
प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका

प्रदेशसभा खारेजी : रास्वपाले खोल्यो नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको ढोका
उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

उद्घाटनपछि बल्ल प्रतिनिधि यकिन गर्दा रास्वपा महाधिवेशनमा भद्रगोल

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

असार १५ मा दही चिउरा : मानो खाएर मुरी उब्जाउने बेला

9 Stories
स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

स्वस्थ आँप कसरी चिन्ने ?

8 Stories
६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

६ करोडको विश्वकप ट्रफी : आखिर केबाट बनेको छ?

10 Stories
विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

विश्वकप, जहाँ कपालले पनि ट्रेन्ड बनाउँछ

9 Stories
विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

विश्वकपमा पिंक बुट्सको क्रेज

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित