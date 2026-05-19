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१५ बुँदे सिमरा घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो फोनिजको चौथो पूर्ण बैठक

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १५ गते १९:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघले १५ बुँदे सिमरा घोषणापत्र जारी गर्दै आफ्नो चौथो पूर्ण बैठक सम्पन्न गरेको छ।
  • महासंघले सरकारी विज्ञापन सबै सञ्चार माध्यमलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
  • बैठकले सञ्चार संस्थाको अनुदान कटौती नगर्न र लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

१५ असार, काठमाडौं । १५ बुँदे सिमरा घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासघं (फोनिज) को चौथो पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ ।

मधेश प्रदेश अन्तर्गत बाराको सिमरामा १२-१४ असारसम्म बसेको चौथो पूर्ण बैठक सिमरा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको हो ।

नयाँ सरकार गठनसँगै सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने नीति खारेजी गरेर सबै सञ्चार माध्यमलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न, सञ्चार संस्थाहरूलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती नगर्न र लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समेत भुक्तानीमा ढिलाई तथा विज्ञापन प्रकाशनमा द्विविधाको अन्त्य गर्न फोनिजले सरकारसँग माग गरेको छ ।

यसैगरी संघीय गणतन्त्रलाई अझ बलियो र मितव्ययी बनाउन मिडिया क्षेत्रको तर्फबाट भूमिका खेल्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

फोनिज
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