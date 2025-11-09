+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सोनाक्षी सिन्हाले फेसबुकमा भिडियोमार्फत गरिन सोनम वाङचुकको समर्थन

‘आज उनी १८ दिनदेखि अनशनमा बसेका छन्। उनले केही खाएका छैनन्। उनी कसका लागि बसेका हुन् ? उनी ती बालबालिकाको भविष्यका लागि बसेका हुन्, जसको भविष्य उनले बर्बाद भइरहेको देखिरहेका छन् ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३२ गते २०:५४

बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले एउटा भिडियो सन्देश जारी गरेर जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुकको समर्थन गरेकी छिन्। वाङचुक विगत २८ जुनदेखि भोक हड्तालमा बसेका छन्।

उनी र ‘ककरोज जनता पार्टी’ ले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। सोनाक्षी सिन्हाले फेसबुकमा २ मिनेट ४१ सेकेन्डको भिडियो जारी गर्दै आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेकी हुन्।

भिडियो सन्देशमा उनले भनिन्, ‘मलाई सायद यस्तो बयान दिनु हुँदैनथ्यो, तर म आफैँलाई रोक्न सकिरहेकी छैन।’

उनले वाङचुकको योगदानको चर्चा गर्दै भनिन्, ‘सोनम वाङचुकलाई हामी सबै चिन्दछौँ। उनले हाम्रो देशका लागि के गरेका छन् र उनका उपलब्धिहरू के हुन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। उनले धेरै अवार्डहरू जितेका छन्।’

उनले वाङचुकको अनशनको १८औँ दिन पुगेको चर्चा गर्दै भनिन्, ‘आज उनी १८ दिनदेखि अनशनमा बसेका छन्। उनले केही खाएका छैनन्। उनी कसका लागि बसेका हुन् ? उनी ती बालबालिकाको भविष्यका लागि बसेका हुन्, जसको भविष्य उनले बर्बाद भइरहेको देखिरहेका छन् । उनी ती बालबालिकाका लागि लडिरहेका छन्, जसले आफ्नो ज्यान गुमाए। उनी एउटा यस्तो सिस्टमको विरुद्ध लडिरहेका छन्, जसले सही तरिकाले काम गरिरहेको छैन।’

सोनाक्षीले मानिसहरूको मौनतामाथि प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘हामी सबै उनलाई चिन्दछौँ, तर उनी हामीलाई चिन्दैनन्। तैपनि यो देश र यसको भविष्यका लागि उनी विगत १८ दिनदेखि भोकै छन्। अनि धेरै मानिसहरू चुपचाप छन्।’

उनले आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउँदै अन्त्यमा भनिन्, ‘अब जे हुनु छ, हुन्छ। केही छैन, तर म चुप बस्न सक्दिनँ। यो मानिस एक्लै लडिरहेको छ, यद्यपि ‘ककरोज जनता पार्टी’ पनि उनीसँगै छ। म देशका युवाहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु कि उनीहरूले आफ्नो आवाज उठाएका छन्। उनीहरू राम्रो उद्देश्यका लागि लडिरहेका छन्, अनि उनीहरूको कुरा कसैले किन सुनिरहेको छैन ?’

सोनम वाङचुक सोनाक्षी सिन्हा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार

अभिलेखमै नभएको उद्योग र कबाडीका मेसिन दिएर सेनालाई उद्योगपति बनाउँदै सरकार
निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर

निजामतीमा अर्को कोतपर्वको तयारी, अचानक अवकाशमा पठाए पूरै अवधिको पेन्सन दिनुपर्ने नजिर
पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल

पूर्वमन्त्रीहरूको नियति : सत्तामा हुँदा शक्तिको खेल, हटेपछि मुद्दा र जेल
मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि

मिडिया तर्साउन भिजिलान्ते गतिविधि
सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?

सडकका जेनजीको प्रश्न- आन्दोलनको मर्म भुलेर मुठभेडमा जान खोजेको हो ?
यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?

यिनलाई कानुनले त चिन्दैन, कतै सरकारले चिन्छ कि ?
सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

६ संकेत, जसले बताउँछन् शरीरमा अक्सिजन पुगेको छैन

9 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

बार्बिक्यु गरेको मासुले क्यान्सर हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित