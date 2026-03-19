प्रदर्शनअघि सोनमको आशंका : अभिजीत विमानस्थलबाटै पक्राउ पर्न सक्छन्

२३ जेठ, नयाँ दिल्ली । लद्दाखका वातावरण अभियन्ता तथा शिक्षाविद् सोनम वाङ्चुकले कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)का संस्थापक अभिजीत दीपकेको दिल्ली विमानस्थलमै पक्राउ पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै वाङ्चुकले समर्थकहरूलाई शान्त र संयमित रहन आग्रह गरेका हुन्। उनले ‘राम्रोको आशा गरौँ, तर खराब परिस्थितिका लागि पनि तयार रहौं’ भन्दै आन्दोलनलाई भारतको इतिहासकै सबैभन्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलन बनाउन आह्वान गरेका छन्।
वाङ्चुकले आन्दोलनमा कुनै पनि अवाञ्छित वा उच्छृङ्खल तत्वले गडबडी गर्न नपाओस् भन्नेमा सतर्क रहन पनि आग्रह गरेका छन् । उनले दिल्लीमा भेटौंला’ भन्दै आन्दोलनकारीहरूलाई सन्देश दिएका छन्।
यसैबीच, सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले आफू दिल्लीमा अवतरण गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । उनले पनि समर्थकहरूलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले आन्दोलनमा सहभागी हुन अपिल गरेका छन्।
उता, सम्भावित प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै दिल्ली विमानस्थल क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताइएको छ ।
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