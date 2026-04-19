दुर्गेश र प्रियंकाको ‘मास्टर्नी’ गीत बन्द गर्न शिक्षक महासंघको चेतावनी

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- नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले दुर्गेश थापा र प्रियंका कार्कीको ‘मास्टर्नी’ गीतले शिक्षण पेशाको गरिमामा प्रहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
- शिक्षण संगठनहरूले गीतलाई डिजिटल माध्यमबाट तत्काल हटाउन र संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानूनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
- गीतका शब्द र भिडियो दृश्य अश्लिल भएको आरोप लगाउँदै माग पूरा नभएमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी ती संस्थाहरूले दिएका छन्।
काठमाडौं । दुर्गेश थापा र प्रियंका कार्कीको नयाँ गीत ‘मास्टर्नी’ले शिक्षक र शिक्षण पेशाको गरिमामा गम्भीर प्रहार गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले उक्त गीतलाई तत्काल बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । दुवै शिक्षण संगठनले विज्ञप्तिमार्फत उक्त गीतमा संलग्न सबैमाथि कानूनी कार्वाहीको माग गरिएको छ ।
दुवै संस्थाले डिजिटल माध्यमबाट उक्त गीत तत्काल हटाउन भनेका छन् । तत्काल नहटाइए कानूनी उपचारमा जाने र आन्दोलनमा जाने चेतावनी ती संस्थाको छ ।
प्रियंकाले निर्माण गरेको आगामी फिल्म ‘मास्टर्नी’को प्रचारप्रसारका लागि दुर्गेशले आफ्नै शब्द, गायन र संगीतमा उक्त गीत तयार पारेका हुन् । फिल्मभित्र भने यो गीत समावेश छैन ।
यो प्रमोसनल गीतका शब्द र भिडियो दृश्य अश्लिल भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध भैरहेको छ । प्रियंकाको उक्त फिल्म भने ५ भदौदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।
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