सल्लाघारीमा दुर्गेश : कलाभन्दा चर्चिकला !

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ७ गते १७:३४

५ वैशाखमा दुर्गेश थापा भक्तपुरको सल्लाघारीमा थिए । ‘वाइल्डफायर भक्तपुर’ नामक कार्यक्रममा । त्यहाँ उनीसँगै अन्य कलाकारहरू पनि थिए । तर, ती सबैलाई ओझेलमा पार्ने गरी आफ्नो प्रस्तुतिका क्रममा थापाले एउटा प्रपञ्च गरे ।

फेरि, यस्तो कुरा थापाका लागि नौलो भने होइन । उनले आफ्नो कार्यक्रममा अनेकन् क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । सल्लाघारीमा भने उनले धेरै दर्शकले नसोचेको गरे ।

पृष्ठभूमिमा ‘दुस्मन हेरेको हेर्यै’ बजिरहेको थियो । त्यहाँ विकास निर्माणमा प्रयोग हुने पहेँलो रङको एउटा क्रेन देखा पर्यो । त्यसमा डोरीहरूको सहायतमा झुन्डिँदै थापा देखिए । तल रहेका दर्शकहरूले उनलाई ‘हो…’ ले स्वागत गरे ।

क्रेनले उनलाई मञ्चतर्फ लग्यो । केही सेकेन्ड आकाशमा होल्ड भएर उनी मञ्चमा उत्रिए । त्यसपछि स्टेज डान्सरहरूसँगै मञ्चमा नायिका प्रियंका कार्की पनि देखा परिन् । क्विक इन्फर्मेसन- ‘दुस्मन हेरेको हेर्यै’ मा कार्की पनि फिचर्ड छिन् ।

त्यसपछि उनीहरू प्रस्तुतीमा लागे ।

अहिले थापा स्वयंले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा त्यस इन्ट्रीको भिडियो हालेका छन् । जहाँ उनका फ्यानहरूले विभिन्न टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । कतिपयले मिम बनाएर थापालाई उडाइरहेका छन् भने कतिपयले राम्रो टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् ।

जस्तो, डिल्लीराम चौधरीले ‘कला होइन चर्तिकला लेखेका छन्’ । भुवन थापाले सुटिङ हो कि कन्सर्ट हो लेखेका छन् । परु कुमारी चौधरीले भने ‘स्टेजमा सबैभन्दा नम्बर वान किङ दुर्गेश थापा’ भन्दै लेखेका छन् ।

यद्यपि पछिल्ला उदाहरणहरूबाट थापालाई यी यस्ता टिकाटिप्पणीले खासै फरक नपार्ने देखिएको छ । त्यही कार्यक्रमको फोटो हाल्दै उनले लेखि (एक दक्षिण भारतीय फिल्मबाट प्रभावित) पनि सकेका छन्, भक्तपुर नट फायर, वाइल्डफायर ।

दुर्गेश थापा
‘प्रमोद खरेल एन्ड परम्परा’ र दुर्गेश थापा शनिबार भक्तपुरको सल्लाघारीमा गुञ्जिने

‘प्रमोद खरेल एन्ड परम्परा’ र दुर्गेश थापा शनिबार भक्तपुरको सल्लाघारीमा गुञ्जिने
दोस्रो सन्तानको पिता बनेपछि दुर्गेश : जीवनको अर्को सुन्दर अध्याय सुरु गर्दैछु

दोस्रो सन्तानको पिता बनेपछि दुर्गेश : जीवनको अर्को सुन्दर अध्याय सुरु गर्दैछु
जन्मदिनमा दुर्गेशले ल्याए ‘नाच नाच भाइ नाच’, तोड्ला आफ्नै २ युट्युब रेकर्ड ?

जन्मदिनमा दुर्गेशले ल्याए ‘नाच नाच भाइ नाच’, तोड्ला आफ्नै २ युट्युब रेकर्ड ?
दुर्गेशले सकाए ‘नाच नाच भाइ नाच’ गीतको छायांकन, छोराको पनि डेब्यू (तस्वीर)

दुर्गेशले सकाए ‘नाच नाच भाइ नाच’ गीतको छायांकन, छोराको पनि डेब्यू (तस्वीर)
सुदूरपश्चिम महोत्सवमा गुञ्जियो ‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै’

सुदूरपश्चिम महोत्सवमा गुञ्जियो ‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै’
भ्योमासँगको सहकार्यबारे दुर्गेश : हिपहप र लोकलाई मिसाएर नयाँ टेस्ट दिन चाहन्छौं

भ्योमासँगको सहकार्यबारे दुर्गेश : हिपहप र लोकलाई मिसाएर नयाँ टेस्ट दिन चाहन्छौं

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि

पुराना राजनीतिक भाष्यको मृत्यु: बालेन र रास्वपाले जोगाउनुपर्ने तीन उपलब्धि
देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने

देउवा पक्षको रणनीति : सम्मानजनक व्यवहार नभए विकल्प खोज्ने
मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता

मन्त्रीदेखि संसदीय समिति सभापति छनोटसम्म सन्तुष्ट छैनन् रास्वपाकै नेता
गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?

गगन–विश्वको पार्टी विद्रोहको वैधानिकता, असन्तुष्टलाई सम्हाल्ने के छ अस्त्र ?
त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता

त्रिविको अध्ययन बिदा लिएर पूरा काम नगर्ने रास्वपा र कांग्रेस सांसदले गरे तलब-भत्ता फिर्ता
संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?

संघीय-स्थानीय सरकार आमनेसामने : कसले कसको अधिकार मिच्यो ?
सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

सम्पत्ति जाँचबुझ के हो ? आयोगले कसरी गर्छ काम ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

इन्डक्सन चुलोमा किन बनाइएको हुन्छ गोलो घेरा ?

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

फाइबर कम हुँदा शरीरमा देखिने ५ समस्या

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

