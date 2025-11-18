सल्लाघारीमा दुर्गेश : कलाभन्दा चर्चिकला !

५ वैशाखमा दुर्गेश थापा भक्तपुरको सल्लाघारीमा थिए । ‘वाइल्डफायर भक्तपुर’ नामक कार्यक्रममा । त्यहाँ उनीसँगै अन्य कलाकारहरू पनि थिए । तर, ती सबैलाई ओझेलमा पार्ने गरी आफ्नो प्रस्तुतिका क्रममा थापाले एउटा प्रपञ्च गरे ।
फेरि, यस्तो कुरा थापाका लागि नौलो भने होइन । उनले आफ्नो कार्यक्रममा अनेकन् क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । सल्लाघारीमा भने उनले धेरै दर्शकले नसोचेको गरे ।
पृष्ठभूमिमा ‘दुस्मन हेरेको हेर्यै’ बजिरहेको थियो । त्यहाँ विकास निर्माणमा प्रयोग हुने पहेँलो रङको एउटा क्रेन देखा पर्यो । त्यसमा डोरीहरूको सहायतमा झुन्डिँदै थापा देखिए । तल रहेका दर्शकहरूले उनलाई ‘हो…’ ले स्वागत गरे ।
क्रेनले उनलाई मञ्चतर्फ लग्यो । केही सेकेन्ड आकाशमा होल्ड भएर उनी मञ्चमा उत्रिए । त्यसपछि स्टेज डान्सरहरूसँगै मञ्चमा नायिका प्रियंका कार्की पनि देखा परिन् । क्विक इन्फर्मेसन- ‘दुस्मन हेरेको हेर्यै’ मा कार्की पनि फिचर्ड छिन् ।
त्यसपछि उनीहरू प्रस्तुतीमा लागे ।
अहिले थापा स्वयंले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा त्यस इन्ट्रीको भिडियो हालेका छन् । जहाँ उनका फ्यानहरूले विभिन्न टिकाटिप्पणी गरिरहेका छन् । कतिपयले मिम बनाएर थापालाई उडाइरहेका छन् भने कतिपयले राम्रो टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् ।
जस्तो, डिल्लीराम चौधरीले ‘कला होइन चर्तिकला लेखेका छन्’ । भुवन थापाले सुटिङ हो कि कन्सर्ट हो लेखेका छन् । परु कुमारी चौधरीले भने ‘स्टेजमा सबैभन्दा नम्बर वान किङ दुर्गेश थापा’ भन्दै लेखेका छन् ।
यद्यपि पछिल्ला उदाहरणहरूबाट थापालाई यी यस्ता टिकाटिप्पणीले खासै फरक नपार्ने देखिएको छ । त्यही कार्यक्रमको फोटो हाल्दै उनले लेखि (एक दक्षिण भारतीय फिल्मबाट प्रभावित) पनि सकेका छन्, भक्तपुर नट फायर, वाइल्डफायर ।
