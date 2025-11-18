+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दुर्गेशले सकाए ‘नाच नाच भाइ नाच’ गीतको छायांकन, छोराको पनि डेब्यू (तस्वीर)

ग्लोबल हिट ‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै’ गायकबारे नयाँ अपडेट छ । उनले आगामी गीत ‘नाच नाच भाइ नाच’ को म्युजिक भिडियोको छायांकन सकेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २८ गते १४:१९
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गायक दुर्गेश थापाले आगामी १० माघमा 'नाच नाच भाइ नाच' गीत युट्युबमा रिलिज गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
  • गीतको म्युजिक भिडियो छायांकन सकिएपछि दुर्गेश हेलिकप्टर चार्टर गरेर गोरखा पुगेका थिए।
  • गीतमा दुर्गेशको शब्द तथा संगीत रहेको छ र राजेशपायल राईले गायनमा साथ दिएका छन्।

काठमाडौं । यतिबेला दुर्गेश थापालाई भ्याइनभ्याइ छ । एकपछि अर्को हिट गीतहरू पस्किरहेका उनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय टूरले तत्कालै विश्राम लिने छाँट छैन । अमेरिका टूरबाट घर फर्किएका उनी अहिले देशब्यापी दौडाहामा छन् ।

ग्लोबल हिट ‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै’ गायकबारे नयाँ अपडेट छ । उनले आगामी गीत ‘नाच नाच भाइ नाच’ को म्युजिक भिडियोको छायांकन सकेका छन् । यो गीतलाई १० माघमा युट्युबमा रिलिज गर्ने तयारी छ ।

उक्त दिन दुर्गेश र उनका छोरा दक्षित दुबैजनाको जन्मदिन भएको सो अवसरमा गीत ल्याउन लागिएको दुर्गेशले अनलाइनखबरलाई बताए । विजु पार्कीको निर्देशन र रुपेश थापाको छायांकन रहेको यो गीत भव्य बनेको दुर्गेशले बताए ।

गीतको अडियोमा भने दुर्गेशको शब्द तथा संगीत छ । गायनमा उनलाई राजेशपायल राईले साथ दिएका छन् भने लेखनमा वर्षा इटानीले । भ्योमाले र्‍याप गाएका छन् ।

गीतको छायांकन सकिएलगत्तै दुर्गेश हेलिकप्टर चार्टर गरेर प्रस्तुतिको लागि गोरखा पुगेका थिए । जहाँ, उनले दर्शकको बाक्लो उपस्थितीमा भब्य प्रस्तुति दिए । प्राप्त तस्वीरमा उनले आफ्ना हिट गीतमा दर्शक झुमाएको देख्न सकिन्छ ।

दुर्गेश थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुदूरपश्चिम महोत्सवमा गुञ्जियो ‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै’

सुदूरपश्चिम महोत्सवमा गुञ्जियो ‘दुश्मन हेरेको हेर्‍यै’
भ्योमासँगको सहकार्यबारे दुर्गेश : हिपहप र लोकलाई मिसाएर नयाँ टेस्ट दिन चाहन्छौं

भ्योमासँगको सहकार्यबारे दुर्गेश : हिपहप र लोकलाई मिसाएर नयाँ टेस्ट दिन चाहन्छौं
दुर्गेश थापा डालसमा गुञ्जिने

दुर्गेश थापा डालसमा गुञ्जिने
सांगीतिक टूर लिएर अमेरिका उडे दुर्गेश, ११ शहरमा प्रस्तुति दिने

सांगीतिक टूर लिएर अमेरिका उडे दुर्गेश, ११ शहरमा प्रस्तुति दिने
जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई दुर्गेशले गरे आर्थिक सहयोग

जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई दुर्गेशले गरे आर्थिक सहयोग
दुर्गेश थापा १२ अमेरिकी सहरमा गुञ्जिने

दुर्गेश थापा १२ अमेरिकी सहरमा गुञ्जिने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित