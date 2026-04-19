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दरौंदी नदीले बगाउँदा एक जना बेपत्ता

४० वर्षका शमशेर नेपाली दरौँदी नदीले बगाउँदा बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।

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रासस रासस
२०८३ साउन १ गते १४:०७
प्रतीकात्मक तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका–४ तालफुटे घाटमा दरौँदी नदीले बगाउँदा एक जना युवा बेपत्ता भएका छन् ।
  • मलामी गएका ४० वर्षका शमशेर नेपाली बिहीबार दिउँसो १:०० बजेदेखि नदीमा हराइरहेका हुन् ।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठले उनको खोजी कार्य जारी रहेको जानकारी दिए ।

१ साउन, गोरखा । मलामी गएका गोरखाका एक युवा दरौँदी नदीमा बगेर बेपत्ता भएका छन् ।

अजिरकोट गाउँपालिका–४ तालफुटे घाटमा मलामी गएका झ्याँवाका ४० वर्षका शमशेर नेपाली दरौँदी नदीले बगाउँदा बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।

बिहीबार दिउँसो १ः०० बजेदेखि नदीमा हराइरहेका उनको खोजी भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नदीमा बेपत्ता
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

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