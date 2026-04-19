दरौंदी नदीले बगाउँदा एक जना बेपत्ता

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- गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका–४ तालफुटे घाटमा दरौँदी नदीले बगाउँदा एक जना युवा बेपत्ता भएका छन् ।
- मलामी गएका ४० वर्षका शमशेर नेपाली बिहीबार दिउँसो १:०० बजेदेखि नदीमा हराइरहेका हुन् ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठले उनको खोजी कार्य जारी रहेको जानकारी दिए ।
१ साउन, गोरखा । मलामी गएका गोरखाका एक युवा दरौँदी नदीमा बगेर बेपत्ता भएका छन् ।
अजिरकोट गाउँपालिका–४ तालफुटे घाटमा मलामी गएका झ्याँवाका ४० वर्षका शमशेर नेपाली दरौँदी नदीले बगाउँदा बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।
बिहीबार दिउँसो १ः०० बजेदेखि नदीमा हराइरहेका उनको खोजी भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
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