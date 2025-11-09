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इजरायली मेडिकल एसोसिएशनलाई निलम्बन गर्न माग

आईडीपीडीले वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन (डब्ल्यूएमए) मा इजरायली मेडिकल एसोसिएशनको निलम्बनको मागलाई समर्थन गर्न आईएमएलाई आग्रह गरेको छ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १ गते १७:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इन्डियन डाक्टर्स फर पीस एन्ड डेभलपमेन्टले वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशनमा इजरायली मेडिकल एसोसिएशनलाई निलम्बन गर्न इन्डियन मेडिकल एसोसिएशनसँग आग्रह गरेको छ।
  • संगठनले भनेको छ, "जबसम्म इजरायली मेडिकल एसोसिएशनले मेडिकल एथिक्स र मेडिकल न्यूट्रालिटीसँग जोडिएका आफ्ना दायित्वहरूको पालना सुनिश्चित गर्दैन, तबसम्म उसमाथि कारबाही हुनुपर्छ।"
  • आईडीपीडीले आईएमएलाई अक्टोबर २०२६ मा हुने डब्ल्यूएमए महासभामा स्वास्थ्य सेवा सुरक्षाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिन अनुरोध गरेको छ।

१ साउन, काठमाडौं । इन्डियन डाक्टर्स फर पीस एन्ड डेभलपमेन्ट (आईडीपीडी) ले इन्डियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) सँग एउटा अपिल गरेको छ। आईडीपीडीले वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन (डब्ल्यूएमए) मा इजरायली मेडिकल एसोसिएशनको निलम्बनको मागलाई समर्थन गर्न आईएमएलाई आग्रह गरेको छ।

संगठनको प्रेस रिलिज अनुसार, “जबसम्म इजरायली मेडिकल एसोसिएशनले मेडिकल एथिक्स र मेडिकल न्यूट्रालिटीसँग जोडिएका आफ्ना दायित्वहरूको पालना सुनिश्चित गर्दैन, तबसम्म उसमाथि कारबाही हुनुपर्छ।”

आईडीपीडी इन्टरनेसनल फिजिसियन्स फर द प्रिभेन्सन अफ न्यूक्लियर वार (आईपीपीएनडब्लू) को सहयोगी संस्था हो। संगठनले विगत दुई वर्षमा गजाको स्वास्थ्य व्यवस्थामा गम्भीर असर परेको बताएको छ।

अस्पतालहरूमा हमला, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरूको मृत्यु तथा गिरफ्तारी जस्ता घटनाहरू संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीहरूले रेकर्ड गरेका छन्। यसका साथै मानवीय सहायता र आवश्यक स्वास्थ्य सेवामा अवरोध पुर्‍याइएका तथ्यहरू पनि बाहिर आएका छन्।

संगठनले हालै ‘द ल्यान्सेट’ मा प्रकाशित लेखको पनि चर्चा गरेको छ। उक्त लेखमा इजरायली मेडिकल एसोसिएशनलाई डब्ल्यूएमएबाट निलम्बन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मागको चर्चा गरिएको छ।

यसमा जस्टिस एस. मुरलीधरको अध्यक्षतामा रहेको स्वतन्त्र जन न्यायाधिकरणको रिपोर्ट र साउथ अफ्रिकन मेडिकल एसोसिएशनले चालेका कदमहरूको पनि उल्लेख छ।

आईडीपीडीले यस मुद्दामा एउटा अनलाइन याचिका पनि सुरु गरेको छ। यो याचिकालाई भारत र अन्य देशका डाक्टरहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले समर्थन गरिरहेका छन्।

संगठनले आईएमएलाई अक्टोबर २०२६ मा हुने डब्ल्यूएमए महासभामा यो मुद्दा बलियोसँग उठाउन अनुरोध गरेको छ। उसले मेडिकल एथिक्स र संघर्ष क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिन पनि आग्रह गरेको छ।

इजरायल
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