यी ५ कारणले नेतन्याहु अमेरिका-इरान शान्ति सम्झौताप्रति रुष्ट छन् ?

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले आफू र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दुवैले एक-अर्काको इच्छा अनुसार मात्र सबै काम नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले आफ्नो सेना जबसम्म आवश्यक हुन्छ, तबसम्म दक्षिणी लेबनानमा रहने कुरालाई पुनः दोहोर्याएका छन्।
नेतन्याहुले भनेका छन्, ‘हामी स्वतन्त्र र गौरवशाली देशका नेता हौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रा विचारहरू एक-अर्कासँग फरक हुन सक्छन्। हामी आफ्ना हितहरूका लागि उभिन्छौँ र म इजरायलको हित तथा सुरक्षाका लागि दृढ छु।’
नेतन्याहुले अगाडि भने, ‘हाम्रो देशको उत्तरी क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दा र देशभरिका नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक भएसम्म हामी दक्षिणी लेबनानको सुरक्षा क्षेत्रमा उपस्थित भइरहनेछौँ।’
उनको यो भनाइलाई लेबनानमा इजरायलले गरिरहेको सैन्य कारबाहीको विरुद्धमा ट्रम्पले दिएका अभिव्यक्तिहरूमाथिको एउटा टिप्पणीका रूपमा हेरिएको छ।
गत हप्ता फ्रान्समा भएको जी-७ बैठकका क्रममा अमेरिका र इरानबीच युद्धविरामको अवधि बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ। यस सम्झौतामा लेबनानसहित सबै मोर्चाहरूमा युद्ध बन्द हुनुपर्ने एउटा सर्त राखिएको छ।
तर पनि यस सम्झौतापछि लेबनानमा इजरायली हमलाहरूमा परेर धेरै मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। इरानले यसलाई शान्ति सम्झौताको स्पष्ट उल्लंघन भएको बताएको छ।
उक्त सम्झौताको पहिलो अनुच्छेदमा नै अमेरिका, इरान र उनीहरूका सहयोगीहरूले ‘हरेक मोर्चा’ मा सैन्य अभियान तुरुन्त र स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस अन्तर्गत लेबनान पनि समावेश रहेको छ।
इजरायलको यस कदमलाई शान्ति सम्झौताका लागिसमेत खतरा मानिएको छ। इजरायलले गरिरहेको यस्तो कारबाहीलाई लिएर ट्रम्पले यसअघि पनि सार्वजनिक रूपमै आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्।
गत हप्ता जी-७ शिखर सम्मेलनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कडा आलोचना गरेका थिए। ट्रम्पले लेबनानमा इजरायलले गरेका हमलाहरू अनावश्यक भएको बताएका थिए।
ट्रम्पले इजरायलको विषयमा भनेका थिए, ‘इजरायल हिजबुल्लाहसँग केही बढी लामो समयदेखि लडिरहेको छ, जसका कारण धेरै मानिसहरू मारिइरहेका छन्। जब तपाईं कसैको खोजीमा हुनुहुन्छ, तब पूरा क्षेत्रलाई नै ध्वस्त पार्नु कुनै समझदारी होइन, किनकि त्यहाँ सर्वसाधारण मानिसहरू पनि बस्छन्। त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै मानिसहरू हिजबुल्लाहका होइनन्।’
वास्तवमा, अमेरिका-इरान सम्झौता बेन्जामिन नेतन्याहुका लागि ठूलो धक्का मानिएको छ। यस सम्झौताले उनको राजनीतिक करियरमाथि पनि धेरै प्रश्नहरू खडा गरिदिएको छ।
अब हामी ती पाँच मुद्दाहरूको चर्चा गर्नेछौँ, जसका कारण बेन्जामिन नेतन्याहु यस शान्ति सम्झौतालाई लिएर असहज बनेका छन्।
१. सम्झौतामा इजरायललाई किनारा लगाइयो
इरानसँग अमेरिकाले गरेको युद्धविराम सम्झौता इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुका लागि राजनीतिक रूपमा एउटा खराब सपना जस्तै बनेको छ। यस सम्झौताले नेतन्याहुको राजनीतिक करियरका तीन वटा बलिया आधारहरूलाई भत्काइदिएको छ र देशको सुरक्षालाई लिएर उनलाई एउटा नयाँ दुविधामा फसाएको छ।
नेतन्याहुले प्रायः आफैँलाई अमेरिकाको एक नजिकको राजनीतिक मित्र र अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूमाथि वास्तविक प्रभाव राख्ने नेताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए। तर, अमेरिकाले इरानसँग सम्झौता गर्ने क्रममा उनलाई किनारा लगाइदियो र सार्वजनिक रूपमा उनको अपमानसमेत गर्यो।
ट्रम्पले यहाँसम्म भनेका छन्, ‘हामीबिना इजरायल नै हुने थिएन। मबिना इजरायल हुने थिएन, किनकि उनीहरूका लागि कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यो काम गरेकै छैनन्, जुन मैले गरेँ।’
नेतन्याहुको आफ्नै लिकुड पार्टीका सदस्यहरू र सरकारको गठबन्धनमा रहेका कट्टर दक्षिणपन्थी क्याबिनेट मन्त्रीहरूका भनाइहरूले पनि उनी कति धेरै दबाबमा छन् भन्ने कुरा देखाउँछन्।
इजरायलका कट्टर दक्षिणपन्थी नेता तथा राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन-ग्विरले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हामी ट्रम्पको सम्झौताबाट बाँधिएका छैनौँ। हामी यस सम्झौताका साझेदार होइनौँ, जसले हाम्रो सुरक्षा सुनिश्चित गर्दैन।’
इजरायलको प्रमुख अंग्रेजी दैनिक अखबार ‘जेरुसेलम पोस्ट’ का सम्पादक जभिका क्लेइनले इरानसँगको अमेरिकी सम्झौतालाई एउटा खराब सम्झौता भनेका छन्।
उनले जेरुसेलम पोस्टमा लेखेका छन्, ‘यो सम्झौता इजरायलका लागि खराब छ। हामीलाई यस वार्ताबाट बाहिर राखियो, लेबनानबाट पछि हट्न भनियो र जुन ट्रम्प प्रशासनले हामीलाई आफ्नो सबैभन्दा नजिकको साझेदार भन्थ्यो, उसैले सो शासनसँग सम्झौता गर्नुभन्दा एक घण्टा अगाडि हामीलाई उपदेश दियो, जसले चार महिनासम्म हामीलाई मार्ने प्रयास गरेको थियो।’
२. इरान ‘बलियो स्थिति’ मा
नेतन्याहुले इजरायलको सुरक्षाका लागि इरानलाई सबैभन्दा ठूलो खतरा बताएका थिए। २८ फेब्रुअरीमा अमेरिकासँग मिलेर इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो र यो युद्ध करिब सय दिनसम्म चलिरह्यो।
गत वर्ष पनि इजरायलले आफ्नो सुरक्षाको नाममा इरानसँग १२ दिनसम्म युद्ध गरेको थियो।
७ अक्टोबर २०२३ मा हमासको भयानक आक्रमणको जवाफमा उनले इजरायलको सुरक्षा नीतिलाई थप आक्रामकतातर्फ मोडेका थिए। अर्थात्, खतराहरूलाई रोक्नुको सट्टा तिनीहरूलाई समाप्त पार्ने नीति उनले अपनाए।
त्यस संकटको उनको समाधान थियो – इजरायलका सामुन्ने रहेका खतराहरूलाई सखाप पारेर मध्य-पूर्वमा परिवर्तन ल्याउनु।
अहिले नेतन्याहुका सामु एउटा ठूलो प्रश्न यो छ कि उनले इरानसँगको युद्धलाई यस्तो मोडमा कसरी अन्त्य गर्न सक्छन्, जहाँ इरान बलियो स्थितिमा देखिएको होस्?
हिजबुल्लाह र इरानी सरकारसँग बारम्बार भएको टकरावले इजरायलका मुख्य शत्रुहरू समाप्त भएका छैनन्। बरु, इरानमा अहिले अझ बढी कट्टरपन्थी नेताहरूको दबदबा बढेको छ।
इरानका यी नेताहरूलाई अमेरिका-इजरायलको शक्तिको कम डर छ र स्ट्रेट अफ हर्मुजको सहाराले उनीहरूलाई थप बढतसमेत हासिल भएको छ।
३. इजरायलमा आम निर्वाचन
केही महिनाभित्रै इजरायलमा आम निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिका र इरानको माग छ कि इजरायलले लेबनानमा हिजबुल्लाहमाथि आक्रमण गर्न बन्द गरोस्।
यदि इजरायलले त्यसो गर्छ भने, इजरायलका ‘मिस्टर सेक्युरिटी’ का रूपमा चिनिएका नेतन्याहुले आफ्नो राजनीतिक छविलाई कसरी जोगाउन सक्लान्?
अर्कोतर्फ, विगत पाँच वर्षदेखि नेतन्याहुले तीन वटा फरक-फरक मामिलामा गम्भीर कानुनी आरोपहरूको सामना गरिरहेका छन्। उनीमाथि भ्रष्टाचार, धोखाधडी र विश्वासघातका आरोपहरू छन् । यद्यपि नेतन्याहुले आफूमाथि लागेका यी आरोपहरूलाई सधैँ अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
गत वर्षको अन्त्यतिर बेन्जामिन नेतन्याहुले आफूविरुद्ध चलिरहेको भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूका सन्दर्भमा देशका राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगसमक्ष औपचारिक रूपमा माफीका लागि निवेदन दिएका थिए।
नेतन्याहुले एक भिडियो सन्देशमार्फत आफू कानुनी प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने चाहन्थ्यो, तर वर्तमान ‘राष्ट्रिय हित’ का लागि यो सही नहुने दाबी गरेका थिए।
घरेलु राजनीतिक दबाब झेलिरहेका नेतन्याहु कुनै पनि हालतमा चाहँदैनन् कि यस सम्झौताका कारण इजरायलको मुख्य शत्रु इरान एक बलियो शक्तिका रूपमा उदय होस्, किनकि आगामी निर्वाचनमा उनका विपक्षीहरूले यसै मुद्दालाई हतियार बनाएर उनलाई असफल प्रमाणित गर्न सक्छन्।
४. परमाणु कार्यक्रममाथिको निर्णय
इरानको परमाणु कार्यक्रम अहिले पनि अमेरिका र इजरायलका लागि तनावको एउटा प्रमुख कारण बनेको छ। विगत धेरै दशकदेखि इजरायलले यो कार्यक्रम ‘आफ्नो अस्तित्वका लागि नै खतरा’ रहेको बताउँदै आएको छ।
यद्यपि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको संवर्धित युरेनियम जफत गर्नका लागि आफूलाई कुनै हतारो नरहेको संकेत गरिसकेका छन्। अर्कोतर्फ, नेतन्याहुले भने जबसम्म आफू इजरायलको प्रधानमन्त्री रहन्छन्, तबसम्म इरानलाई कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार हासिल गर्न नदिने दृढता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
हालै बाहिर आएका सम्झौताका मस्यौदाहरू अनुसार, इरानले आफूले कहिल्यै पनि परमाणु हतियार निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता त दोहोर्याएको छ, तर इरानसँग पहिलेदेखि नै सुरक्षित रहेको संवर्धित युरेनियमको भण्डार जस्ता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मुद्दाहरूलाई भने अन्तिम सम्झौता वार्ताका लागि थाती राखिएको छ।
यसको अर्थ परमाणु मुद्दामा इरानको स्थिति युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडिको जस्तै बलियो छ। इरानमाथि सैन्य हमला गरेपछि पनि इजरायल र अमेरिकाले यस विषयमा इरानमाथि सोचे जस्तो ठूलो दबाब बनाउन सकेका छैनन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा, युद्धविरामको अवधि बढाउने र इरानको परमाणु कार्यक्रमसहितका मुख्य विषयहरूमा केन्द्रित रहेर भइरहेका ती महत्त्वपूर्ण वार्ताहरूमा इजरायल आफैँ भने कतै पनि सहभागी छैन।
५. इरानलाई आर्थिक लाभ
इरान-अमेरिका सम्झौताको मस्यौदाले सम्भावित रूपमा महत्त्वपूर्ण आर्थिक मुद्दाहरूतर्फ पनि संकेत गरेको छ। यस अन्तर्गत इरानमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धहरूमा छुट सामेल छ, जसका कारण इरानले पुनः तेल र पेट्रोकेमिकल उत्पादनहरूको निर्यात सुरु गर्न पाउनेछ। यसका साथै उसको रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा गरिनेछ र ३०० अर्ब डलरसम्मको दीर्घकालीन विकास ढाँचा माथि छलफल हुनेछ।
यो व्यवस्थाले इरानलाई आर्थिक रूपमा निकै बलियो स्थितिमा ल्याउन सक्छ। अर्कोतर्फ, इरानले यस संघर्षका क्रममा यो प्रमाणित गरिदिएको छ कि उसले स्ट्रेट अफ हर्मुज मार्फत संसारभरि हुने तेल र ग्यासको आपूर्तिलाई ठप्प पार्न सक्छ। युद्धको अन्त्यपछि पनि इरानको यो शक्ति यथावत् रहेको छ।
यद्यपि, इरानले यो ३०० अर्ब डलरको कोष कसरी प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको छैन। तर, जुन शत्रु देशमाथि इजरायल र अमेरिकाले आक्रमण गरेका थिए, उसैले ३०० अर्ब डलरको सम्भावित प्याकेज पाउनु निस्सन्देह नेतन्याहुका लागि सुखद खबर होइन।
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