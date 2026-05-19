रुसी र अमेरिकी विदेशमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ताको तयारी

१० असार, काठमाडौं । रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोभ र अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोबीच टेलिफोन वार्ता चाँडै गराउन सकिने रुसका उप-विदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले बताएका छन् । सञ्चार माध्यम ‘इज्वेस्टिया’सँग कुरा गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनले भने, ‘टेलिफोनमार्फत यस्ता वार्ताहरू निकै चाँडो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा हामीले यस्ता प्रमाणहरू बारम्बार देखिसकेका छौँ। यसअघि आमनेसामने बैठकहरू पनि भएका छन्। अहिलेका लागि कुनै निश्चित तालिका तय भइसकेको छैन, तर यस विषयलाई कुनै राजनीतिक महत्त्व दिइनु हुँदैन। यो विशुद्ध व्यावसायिक मामिला हो। सम्पर्कहरू निरन्तर अगाडि बढ्नेछन्, यसमा कुनै शंका छैन।’
मस्को र वासिङ्टनबीच सम्बन्धमा रहेका गतिरोध र असमझदारीहरू हटाउनका लागि अगस्ट सम्ममा परामर्श बैठकहरू हुने र्याबकोभले बताए।
‘हो, म पुष्टि गर्न चाहन्छु कि त्यस्ता योजनाहरू छन्। अहिलेसम्म कुनै निश्चित समयसीमा तय भइनसकेकाले अहिले नै घोषणा गरिहाल्नुपर्ने केही छैन, तर संवादलाई निरन्तरता दिने कुरामा आपसी समझदारी बनेको छ। मेरो विचारमा यी सबै प्रक्रियाहरू जुनसुकै अवस्थामा पनि अगस्टको अन्त्यसम्ममा हुनुपर्छ,’ उनले थपे।
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