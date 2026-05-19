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इरानले बदल्यो सैन्य रणनीति- ‘प्रतिरक्षा होइन, पहिले आक्रमण’

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १० गते ८:०४

१० असार, काठमाडौं । इरानले आफ्नो सैन्य नीतिमा ठूलो परिवर्तन भएको जनाएको छ ।

इरानले रक्षात्मक रणनीतिबाट परिवर्तन गरी ‘अफेन्सिभ डक्ट्रिन’ अर्थात् आक्रामक सैन्य नीति अपनाएको हो ।

इरानी सेनाका वरिष्ठ कमाण्डर अहमद रेजा पुरदस्तानले फार्स समाचार एजेन्सीसँग कुरा गर्दै यो जानकारी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

पुरदस्तानका अनुसार इरान अब प्रतिरक्षात्मक कारबाहीमा मात्र सीमित रहनेछैन, बरु आवश्यक परे पहिले आक्रमण पनि गर्न सक्ने छ ।

‘राष्ट्रिय हितको आवश्यकता परे इरानले त्यस्ता मोर्चाहरूमा पनि कारबाही गर्न सक्छ, जहाँबाट शत्रुले अनुमान समेत गरेको हुँदैन,’ उनले भनेका छन् ।

अमेरिका र इजरायलको संयुक्त आक्रमणबाट इरानको सैन्य शक्ति कमजोर भइरहेको दाबी गरिएका बेला उनको यो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।

उनले इरानको सैन्य क्षमताको ठूलो हिस्सा अहिलेसम्म प्रयोग नै नभएको दाबी गरेका छन् । साथै, इरान लेबनानको सुरक्षाका लागि पूर्णरूपमा तयार रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

अलजजिरा अनलाइनका अनुसार पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनीको कार्यकालमा इरानी सेनाले ‘रणनीतिक धैर्य’ नामक सिद्धान्त अपनाएको थियो । विज्ञहरूले यस रणनीतिलाई ‘सावधानीपूर्वक र योजनाबद्ध’ संयमको नीति भनेर व्याख्या गर्छन्, जसले प्रत्यक्ष टकरावभन्दा बढी प्रतिरोधमा ध्यान केन्द्रित गर्थ्यो ।

तर अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धपछि इरानले ‘सक्रिय र अभूतपूर्व प्रतिरोध’ को सिद्धान्त अपनाएको छ । यसअन्तर्गत कुवेत, यूएई, बहराइनसहित इजरायलमाथि पनि आक्रमणहरू भएको बताइन्छ ।

अमेरिका र इजरायलले गत फेब्रुअरी २८ मा इरानमा संयुक्त आक्रमण गर्दा सर्वोच्च नेता अली खामेनी मारिएका थिए । हाल उनको छोरालाई सर्वोच्च नेता घोषणा गरिए पनि उनी सार्वजनिक रुपमा देखिएका छैनन् ।

अमेरिका इरान तनाव
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