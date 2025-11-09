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इजरायली नागरिक भेटिए देश निकाला गर्ने मलेसियाका प्रधानमन्त्रीको घोषणा

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन १ गते १९:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले आफ्नो देशमा इजरायली नागरिक फेला परेमा तत्काल देश निकाला गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
  • प्रधानमन्त्री इब्राहिमले भने, \'यदि हामीले कुनै इजरायली फेला पार्‍यौँ भने, हामी उनीहरूलाई तुरुन्तै देश निकाला गर्नेछौँ किनभने हामी इजरायललाई मान्यता दिँदैनौँ।\'
  • अध्यागमन विभागले नेटवर्क स्कुल कार्यक्रममा इजरायलीहरूको सहभागिता रहेको कुनै प्रमाण फेला नपरेको र आरोपित सबैका कागजात वैध रहेको स्पष्ट पारेको छ।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले आफ्नो देशमा कुनै पनि इजरायली नागरिक फेला परेमा तत्काल देश निकाला गर्ने घोषणा गरेका छन्। मलेसियाका सरकारी एजेन्सीहरूले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कार्यक्रममा इजरायलीहरू सहभागी भएको आरोपबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री इब्राहिमले एक अन्तर्वार्तामा भने, ‘यदि हामीले कुनै इजरायली फेला पार्‍यौँ भने, हामी उनीहरूलाई तुरुन्तै देश निकाला गर्नेछौँ किनभने हामी इजरायललाई मान्यता दिँदैनौँ।”

दोहोरो नागरिकता भएका इजरायलीहरू मलेसिया प्रवेश गरेको रिपोर्टबारे बोल्दै उनले आरोप प्रमाणित भएमा उनीहरूलाई निकाला गरिने चेतावनी दिए। उनले सबै सम्बन्धित एजेन्सीहरूले यस विषयमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको जानकारी दिए।

इजरायली नागरिकहरू सिङ्गापुरको सीमा नजिकैको फरेस्ट सिटीमा रहेको ‘नेटवर्क स्कुल’ नामक कार्यक्रममा सहभागी भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो। यो प्रविधि क्षेत्रका कामदारहरूका लागि लक्षित एक आवासीय कार्यक्रम हो।

यसको स्थापना सन् २०२४ मा अमेरिकी प्रविधि लगानीकर्ता बालाजी श्रीनिवासनले गरेका थिए। यस कार्यक्रमले मासिक १ हजार ५०० डलर शुल्कमा आवास, खाना र जिम लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछ।

मलेसियाको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दातुक जकारिया शाबानले यस परियोजनामा इजरायली नागरिकहरूको उपस्थिति पुष्टि नभएको बताएका छन्।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले नेटवर्क स्कुल कार्यक्रममा इजरायलीहरूको उपस्थितिको बारेमा लागेका आरोपहरू पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण फेला पारेका छैनौँ।’

उनले प्रारम्भिक जाँचमा निरीक्षण गरिएका सबैसँग वैध अध्यागमन कागजातहरू रहेको पाइएको बताए। इजरायलको विदेश मन्त्रालयले भने यस अनुसन्धानको विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।

मलेसिया र इजरायलबीच कुनै कूटनीतिक सम्बन्ध छैन। सन् २०२३ को डिसेम्बरमा इजरायलसँग शान्तिको आह्वान गर्दै भिडियो पोस्ट गर्ने एक मलेसियाली नागरिक पक्राउ परेका थिए।

सोही महिना मलेसियाले इजरायली झण्डा भएका मालवाहक जहाजहरूलाई आफ्ना बन्दरगाहहरूमा आउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

यसअघि सन् २०२२ मा मलेसियाले क्वालालम्पुरमा हमासका लागि काम गर्ने एक प्यालेस्टिनी नागरिकलाई अपहरण गर्न खोज्ने संदिग्ध मोसाद एजेन्टहरूलाई पक्राउ गरेको दाबी गरेको थियो।

अनवर इब्राहिम मलेसिया
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