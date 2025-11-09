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फकल्याण्ड ब्यानर विवादमा अर्जेन्टिनाको समर्थनमा ह्वाइट हाउस

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २ गते ८:४९

२ साउन, काठमाडौं । फुटबल वर्ल्ड कप २०२६ मा फकल्याण्ड टापुसँग जोडिएको ब्यानरलाई लिएर विवादमा परेको अर्जेन्टिनाको टोलीको समर्थनमा ह्वाइट हाउस उभिएको छ।

ह्वाइट हाउसले टोलीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको बचाउ गरेको छ। उसले खेलाडीहरूलाई अमेरिकामा यस्तो बयान दिने अधिकार भएको बताएको छ।

सेमिफाइनल खेलपछि अर्जेन्टिनाका खेलाडीहरूले एउटा ब्यानर फहराएका थिए। उक्त ब्यानरमा “फकल्याण्ड अर्जेन्टिनाको हो” भनी लेखिएको थियो। यस ब्यानरमार्फत अर्जेन्टिनाले फकल्याण्ड टापुमा आफ्नो दाबी दोहोर्‍याएको छ। त्यसपछि यो विवाद सुरु भएको हो।

यो मामिलामा फिफाले अर्जेन्टिना विरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्छ। खेलाडीहरूको यो कदम फिफाको नियम विपरित मानिएको छ। फिफाको नियम अनुसार खेलमा राजनीतिक बयानबाजी गर्न पाइँदैन।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै शुक्रबार ह्वाइट हाउस फिफा टास्क फोर्सका प्रमुख एन्ड्रयु जुलियानीले टोलीको बचाउ गरे।

उनले भने, “टोलीले अमेरिकामा यस्तो बयान दिने मौका र अधिकार पाएको छ।” उनले अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनको हवाला दिए।

उनले थपे, ‘हामी अमेरिकामा आफ्नो पहिलो संशोधन अन्तर्गत मिलेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा विश्वास गर्छौं।’

जुलियानीको यो बयानले विवाद अझ बढाउन सक्छ। ब्रिटेनको प्रधानमन्त्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रिटले पनि यो मामिलाको अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ। उसले फिफाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई समर्थन गरेको छ।

फकल्याण्ड टापु दक्षिण-पश्चिम एटलान्टिक महासागरमा अवस्थित एउटा क्षेत्र हो।

यस टापुमा अहिले ब्रिटेनको नियन्त्रण रहेको छ। यो टापुको सार्वभौमसत्तालाई लिएर ब्रिटेन र अर्जेन्टिनाबीच लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ।

अर्जेन्टिना फकल्याण्ड
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