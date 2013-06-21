अर्जेन्टिना विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिरियो

३ चैत, काठमाडौं । अर्जेन्टिनाले मंगलबार विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ)बाट औपचारिक रूपमा आफ्नो सदस्यता फिर्ता लिएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पछ्याउँदै अर्जेन्टिनाले पनि आफ्नो डब्ल्युएचओ सदस्यता परित्याग गरेको छ । अमेरिकाले यस वर्षको सुरुमा यही कदम चालेको थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका निकट सहयोगी मानिने अर्जेन्टिनी राष्ट्रपति ज्याभियर माइलीको सरकारले कोभिड-१९ को महामारी नियन्त्रणमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको आलोचना गर्दै एक वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वास्थ्य संस्था छोड्ने घोषणा गरेको थियो ।
अर्जेन्टिनाको विदेश मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले तोकेको समयसीमा भित्र फिर्ताको प्रक्रिया पूरा भएको जनाएको छ ।
‘अर्जेन्टिनाले आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वास्थ्य नीतिहरूको बारेमा निर्णय गर्ने क्षमतालाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्दै द्विपक्षीय सम्झौताहरू र क्षेत्रीय मञ्चहरू मार्फत स्वास्थ्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बढावा दिने कार्यलाई जारी राख्नेछ,’ अर्जेन्टिनी विदेश मन्त्री पाब्लो क्विर्नोले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन् ।
गत वर्ष अर्जेन्टिनाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका सिफारिसहरू विज्ञानमा आधारित नभएर राजनीतिक स्वार्थमा आधारित भएकाले प्रभावकारी नभएको घोषणा गरेको थियो ।
ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा फर्केपछि बहुराष्ट्रिय समूहबाट बाहिरिने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेको एक वर्षपछि अमेरिकाले जनवरीमा डब्लुएचओबाट बाहिरिने औपचारिक घोषणा गरेको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले बिफर उन्मूलन र पोलियो, एचआईभी, इबोला र क्षयरोगलगायतका रोग र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी खतराहरूको सामना गर्न विशेष भूमिका खेलेको छ ।
गत जनवरीमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेहब्रेयससले यस कदमप्रति गहिरो खेद व्यक्त गर्दै यसले संयुक्त राज्य अमेरिका र बाँकी विश्वलाई असुरक्षित बनाउने बताएका थिए । –रासस
