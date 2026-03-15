नेपालमा आयातका दृष्टिले अर्जेन्टिना तेस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार, के आउँछ सामान ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १० गते १२:३९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १५० भन्दा बढी मुलुकसँग आयात/निर्यात गरेको छ।
  • भारत, चीन र अर्जेन्टिना नेपालका मुख्य व्यापारिक साझेदार हुन्।
  • अर्जेन्टिनाबाट मुख्यतया कच्चा सोयाबिन तेल, सूर्यमुखी तेल, मकै, सिमी र तिलको दाना आयात भएको छ।

१० जेठ, काठमाडौं । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउन–वैशाख)सम्म डेढ सय भन्दा बढी मुलुकमा आयात/निर्यात गरेको तथ्यांक छ । तर, ठूलो व्यापार भने सीमित मुलुकसँग मात्र हुने गरेको छ ।

जसको पहिलो स्थानमा भारत, दोस्रोमा चीन र तेस्रोमा अर्जेन्टिना रहेको छ । दक्षिण अमेरिकी मुलुक अर्जेन्टिनासँग नेपालको भौगोलिक निकटता छैन ।

यद्दपी चालु आवमा सो मुलुकबाट ९५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु भित्रिएको छ । नेपालबाट अर्जेन्टिनामा भने मात्र ३६ लाख रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ ।तथ्यांक अनुसार अर्जेन्टिनाबाट यस वर्ष कच्चा सोयाबिन तेल र कच्चा सूर्यमुखी तेल भित्रिएको छ ।

जुन नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि गरी भारततर्फ निर्यात हुने गर्छ । १० महिनामा अर्जेन्टिनाबाट कच्चा सोयाबिन तेल ५० करोड ३१ लाख लिटर भित्रिएको छ । जुन ८१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी लागत रकमको हो ।

कच्चा सूर्यमुखी तेल ८ करोड २९ लाख लिटर भित्रिएको छ । जसको लागत १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हाराहारीको रहेको छ । यसबाहेक अर्जेन्टिनाबाट ७ लाख ७८ हजार केजी मकै भित्रिएको छ । जसको लागत ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ छ ।

सिमीको सुख्खा दाना/दाल ७५ हजार केजी भित्रिएको छ ।  जसको लागत ९७ लाख २४ हजार रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । तिलको दाना १ लाख १७ हजार ३ सय केजी भित्रिएको छ । जसको लागत २ करोड ६३ लाख ९२ हजार रहेको तथ्यांक छ ।

अर्जेन्टिना
रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अनावश्यक रौं हटाउने ‘लेजर हेयर रिमुभल’ कति सुरक्षित ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

