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इरानमा अमेरिकी आक्रमण : ३ जनाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २ गते ९:३५

२ साउन, काठमाडौं । इरानको दक्षिणी हर्मोजगान प्रान्तका विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकाले गरेको आक्रमणमा परी कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

 स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै तस्निम समाचार संस्थाले जनाए अनुसार यस आक्रमणमा अन्य आठ जना घाइते भएका छन ।

 उक्त समाचार संस्थाका अनुसार अहिले घटनास्थलमा आपत्कालीन सेवा, सुरक्षा निकाय र अन्य सम्बद्ध निकायहरूले काम गरिरहेका छन्।

अमेरिका इरान तनाव
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