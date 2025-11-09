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इरानमा अमेरिकी आक्रमण जारी, बुशेहरका सैन्य अड्डामा विष्फोट

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते ६:५७

२८ असार, काठमाडौं । अमेरिकाले इरानमाथि जारी राखेको आक्रमणका क्रममा पछिल्लो पटक बुशेहर प्रान्तका विभिन्न स्थानमा विस्फोट भएका छन्।

इरानको सरकारी प्रसारक आईआरआईबीका अनुसार प्रान्तका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वटा विस्फोटको आवाज सुनिएको छ।

तीमध्ये बन्दर-ए-देयर बन्दरगाह सहरमा पाँच, असालुयेहमा चार र बुशेहर सहरमा तीन वटा विस्फोट भएको जनाइएको छ।

यसैबीच, आईआरआईबीका एक संवाददातालाई उद्धृत गर्दै इरानी समाचार एजेन्सी स्टुडेन्ट न्यूज नेटवर्क टिभीले बुशेहरको रिषेह क्षेत्रमा रहेको सैन्य ब्यारेकमा आक्रमण भएको जनाएको छ। साथै, कङ्गान सहरमा पनि विस्फोट भएको खबर आएको छ।

उक्त संवाददाताका अनुसार बन्दर-ए-देयरस्थित एक सैन्य चौकी पनि आक्रमणको निशानामा परेको छ।

अमेरिका इरान तनाव
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