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युएई-कतारमा इरानले हान्यो ड्रोन र मिसाइल

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २८ गते ९:०७

२८ असार, काठमाडौं । इरानले युएई र कतारमा हवाई आक्रमण गरेको छ । इरानी मिसाइल र ड्रोनबाट जोगिन दुवै देशले उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाका छन् ।

इरानबाट प्रहार गरिएका मिसाइल र ड्रोन रोक्न हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय पारेको युएईले जनाएको छ । कतारले पनि सुरक्षा जोखिम बढेको भन्दै घरभित्रै सुरक्षित स्थानमा बस्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

यूएईको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा विस्फोटका आवाज सुनिएका छन् । ती आवाज प्रतिरक्षा प्रणालीले मिसाइल र ड्रोनलाई बीचमै निष्क्रिय पार्ने क्रममा आएका अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै दोहा न्युजले जनाएको छ ।

यता, कतारले पनि सुरक्षा सतर्कताको स्तर उच्च बनाएको जनाएको छ । कतारको गृह मन्त्रालयले मोबाइलमा अलर्ट म्यासेज पठाउँदै सुरक्षा निकायका निर्देशन पालना गर्न तथा अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्किन अनुरोध गरेको छ ।

आइतबार बिहान स्थानीय समयअनुसार करिब ५:३६ बजे कतारका बासिन्दाको मोबाइल फोनमा आपतकालीन सुरक्षा सन्देश पठाइएको थियो । त्यसपछि अर्को सन्देशमार्फत तत्कालको सुरक्षा जोखिम हटेको जानकारी पनि दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अमेरिका इरान तनाव
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