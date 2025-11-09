इरानविरुद्ध ठूलो सैन्य कारबाहीको तयारीमा अमेरिका, इजरायलमा थप रिफ्युलिङ प्लेन पठाउँदै

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- ट्रम्प प्रशासनले इरानविरुद्ध सम्भावित सैन्य कारबाहीका लागि इजरायलमा थप दर्जनौं रिफ्युलिङ प्लेन पठाउने तयारी गरेको छ।
- अमेरिकी सेनाले इरानको आणविक फ्यासिलिटी र ऊर्जा प्लान्टमा आक्रमण गर्ने विकल्पमाथि छलफल गरिरहेको छ।
- इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले इरानलाई चेतावनी दिँदै भने, यदि तपाईंले हामीलाई आक्रमण गर्नुभयो भने यो पहिलेको भन्दा अझ धेरै शक्तिशाली हुनेछ।
२ साउन, काठमाडौं । ट्रम्प प्रशासनले इरानविरुद्ध सम्भावित सैन्य कारबाही बढाउनका लागि इजरायलमा दर्जनौं थप रिफ्युलिङ प्लेन पठाउने जानकारी दिएको छ। एक्सियोसको रिपोर्ट अनुसार, तीन जना अमेरिकी र इजरायली अधिकारीहरूले यो कुराको पुष्टि गरेका छन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘सिचुएसन रुम’ मा नयाँ सैन्य योजनाहरू हेरेपछि इरानमा ठूलो आक्रमण गर्ने विचार गरिरहेका छन्। यो आक्रमण हर्मोज स्ट्रेट वरपर भइरहेका अहिलेका स्ट्राइकहरू भन्दा धेरै ठूलो हुने सम्भावना छ।
अमेरिकी सरकारले इरानका ऊर्जा प्लान्ट जस्ता पूर्वाधार र आणविक फ्यासिलिटीहरूमा बमबारी गर्ने विकल्पहरूमाथि छलफल गरिरहेको छ। ट्रम्पले अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय भने गरेका छैनन्।
इरानले हर्मोज स्ट्रेट खोलोस् र आणविक मागहरू पूरा गरोस् भन्नका लागि ट्रम्प युद्ध बढाउन तयार देखिएका छन्। अमेरिकी र इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार ट्रम्पले आउँदा दिनहरूमा यो आदेश दिन सक्छन्।
बिहीबार अमेरिकी सेनाले हर्मोज स्ट्रेट र इरानको दक्षिणी तटमा लगातार पाँचौं दिन पनि आक्रमण गरेको छ। अमेरिकी सेनाले बन्दर अब्बास सहर वरपरका कम्तीमा सातवटा पुलहरूमा बमबारी गरेको छ।
बन्दर अब्बासलाई इरानी रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) को मुख्य अखडा मानिन्छ। यही सहरबाट हर्मोज स्ट्रेटका अन्य भागहरूमा हतियार र थप सैनिकहरू पठाइने गरिन्छ।
इरानले पनि जोर्डन, कतार, बहराइन, इराक र कुवेतमा रहेका अमेरिकी बेसहरूमा आक्रमण तीव्र पारेको छ। आईआरजीसीले सिरियामा रहेको अमेरिकी बेसमा पनि आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। तर अमेरिकी सेनाले केही महिना अघि नै सो बेस छोडिसकेको थियो।
अहिले तेल अभीभ नजिकैको बेन गुरियन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र दक्षिण इजरायलको रमोन एयरपोर्टमा गरी अमेरिकाका लगभग ६० वटा रिफ्युलिङ प्लेनहरू छन्। इजरायली अधिकारीहरूका अनुसार अमेरिकाले आउँदा दिनहरूमा थप दर्जनौं प्लेन पठाउन खोजेको छ। यसो भएमा प्लेनहरूको संख्या युद्धको सुरुवाती चरणको जत्तिकै पुग्नेछ।
अमेरिकी सेनाले बेन गुरियन एयरपोर्टबाटै यी प्लेनहरू सञ्चालन गर्न चाहेको छ। क्षेत्रका अन्य एयर बेसहरू इरानी आक्रमणको जोखिममा रहेकाले यो एयरपोर्ट सुरक्षित मानिएको छ। इजरायलमाथि आक्रमण गरेमा ठूलो बदला लिइने डरले इरान अहिले पछि हटेको छ।
इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले मंगलबारको भाषणमा भने, “म तपाईंलाई एउटा मात्र कुरा भन्न सक्छु, र म यो इरानका नेताहरूलाई भन्नेछु: यदि तपाईंले हामीलाई आक्रमण गर्नुभयो भने यहाँ शान्त रहनेछ भनेर भरोसा नगर्नुहोस्। पहिलेकै कुरा दोहोरिएला भनेर आश नगर्नुहोस्। किनकि यो पहिलेको जस्तो हुने छैन, र त्यो पहिले नै पर्याप्त शक्तिशाली थियो। यो एक फरक घटना हुनेछ, जुन अझ धेरै शक्तिशाली हुनेछ।”
यी अमेरिकी रिफ्युलिङ प्लेनहरूको उपस्थिति इजरायलमा एउटा राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ। महिनाौंदेखि बेन गुरियन एयरपोर्टमा पार्क गरिएका प्लेनहरूले गर्दा एयरपोर्ट पूर्ण रूपमा जाम भएको छ।
युद्धको उच्च समयमा इजरायलको आकाश बन्द हुँदा यसले समस्या पारेको थिएन। तर अहिले आकाश खुला भएको छ र इजरायलीहरू गर्मी महिनाको बिदा मनाउन बाहिर जाँदैछन्। त्यसैले थप अमेरिकी प्लेनहरू आउँदा धेरै उडानहरू रद्द हुन सक्छन्।
चुनाव आउन तीन महिना मात्र बाँकी रहेकाले यसले नेतान्याहुको गठबन्धनलाई ठूलो घाटा पुर्याउन सक्छ। नेतान्याहुकी निकट सहयोगी तथा यातायात मन्त्री मिरी रेगेभले यी प्लेनहरूलाई बेन गुरियन एयरपोर्टबाट हटाउन वा संख्या सीमित गर्न दबाब दिएकी छिन्।
तर रक्षा मन्त्रालय र आईडीएफले यसको विरोध गरेका छन्। ट्रम्प प्रशासनले इजरायल सरकारलाई यी थप प्लेनहरू व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ र यसमा नेतान्याहुको अन्तिम निर्णय हुनेछ।
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