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चितवनको भरतपुरमा भएको सवारी दुर्घटनामा एक जनाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन २ गते २१:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चितवनको भरतपुर विमानस्थल अगाडि आज बोलेरोले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ ।
  • मृत्यु हुनेमा भरतपुर–१२ का ४० वर्षीय रमेश पाण्डे रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
  • प्रहरीले ठक्कर दिने बोलेरो र चालक २६ वर्षीय सागर सुनारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

२, साउन, चितवन । चितवनको भरतपुर विमानस्थल अगाडि बोलेरोले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा आज दिउँसो १ जनाको मृत्यु भएको छ ।

भरतपुर विमानस्थल अगाडिको पूर्वपश्चिम राजमार्गमा तीव्र गतिमा हुइँकिएर आएको लु.प्र.०१–००१ च ३४८९ नं.को बोलेरोले जेव्राक्रस नजिकै बाटो काट्दै गरेको ना ३६ प ९४४२ स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका स्कुटर चालकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा भरतपुर कै मनकामना अस्पतालका सूचना अधिकारी भरतपुर–१२ का ४० वर्षीय रमेश पाण्डे रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।

ठक्कर दिने बोलेरो र चालक कपिलबस्तु जयनगर नगरपालिकाका घर भएका २६ बर्षको सागर सुनारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

बोलेरोले ठक्कर दिँदा स्कुटर चालक पाण्डे झण्डै २५ मिटर पर उछिट्टिएर भुईंमा बजारिएका थिए । मृतकको शवलाई भरतपुर अस्पतालमा राखिएको छ ।

चितवन भरतपुर
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