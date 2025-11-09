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चितवनको भरतपुर ११ का बस्ती जलमग्न

पानीको उचित निकास नहुँदा हरेक वर्षायाममा भरतपुरका बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३० गते ९:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भरतपुर महानगरपालिका-११ का गोर्खाली टोल र मृगकुञ्ज लगायतका क्षेत्र वर्षाका कारण जलमग्न भएका छन् ।
  • स्थानीयका घरभित्रै पानी पसेकाले जनजीवन कष्टकर बनेको छ र उनीहरू घुँडासम्म पानीमा हिँड्न बाध्य छन् ।
  • अव्यवस्थित सहरीकरण, नालीको अभाव र कुलो थुनिएका कारण हरेक वर्षायाममा आफूहरू डुबानको समस्या भोग्नुपरेको स्थानीयले बताएका छन् ।

३० असार, चितवन। वर्षाका कारण चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ११ का विभिन्न ठाउँ डुबानमा परेका छन् । गोर्खाली टोल, मृगकुञ्ज लगायतका टोल जलमग्न छन् ।

सामाजिक सन्जालमा सार्वजनिक केही भिडियोहरुमा पानी घुँडासम्म आएको देखिन्छ । उनीहरु कपडा माथि सार्दै आउ–जाउ गरिरहेको देखिन्छ ।

घरभित्रै पानी पसेपछि स्थानीय समस्यामा परेका छन् ।

पानीको उचित निकास नहुँदा हरेक वर्षायाममा भरतपुरका बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।

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साइफनहरु बन्द हुँदा, जथाभावी प्लटिङ गर्दा कुलो बन्द हुँदा, नाली नबनाइ सडक बनाउँदा र भएका नाली पनि सफा नगर्दा डुबान हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

चितवन डुबान भरतपुर महानगरपालिका
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