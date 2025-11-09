जस्टिन बिबरदेखि म्याडोनासम्म : विश्वकप फाइनलको हाफटाइममा गुञ्जिए पपस्टार

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- विश्वकप फुटबलको इतिहासमा पहिलो पटक आयोजना गरिएको हाफटाइम शोमा शकिरा, म्याडोना, जस्टिन बिबर लगायतका चर्चित कलाकारले सांगीतिक प्रस्तुति दिएका छन् ।
- करिब ११ मिनेट चलेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न कलाकारले प्रेम, एकता र भविष्य बालबालिकाको हातमा रहेको सन्देशसहितको सांगीतिक प्रस्तुति दिएका छन् ।
- परम्परागत समर्थकले यसलाई अमेरिकी मनोरञ्जन संस्कृतिको प्रभावका रूपमा हेरे पनि आयोजकले संगीतको माध्यमबाट मानिसलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरेका छन् ।
विश्वकप फुटबल फाइनलको इतिहासमै पहिलो पटक आयोजना गरिएको हाफटाइम शोमा विश्वका चर्चित कलाकार शकिरा, म्याडोना, जस्टिन बिबर, बीटीएसका सातै सदस्य लगायतले सांगीतिक प्रस्तुति दिएका छन् ।
बर्ना बोय, गुस्ताभो डुडामेल, जेसन सुडेकिस, कोल्डप्लेका क्रिस मार्टिन, रोनाल्डो, रोनाल्डिन्हो, मपेट्सका एक सांगीतिक पात्र तथा स्टेटन आइल्याण्डको पी.एस. २२ विद्यालयको बालगायन समूहले प्रस्तुति दिए ।
विविध कलाकारको उपस्थितिले मैदान खेल सुरु हुनुअघि ब्युनस आयर्सको भीडभाडयुक्त फुटबल बारजस्तै देखिएको थियो ।
करिब ११ मिनेटभन्दा केही बढी समय चलेको यो हाफटाइम शो अत्यन्त व्यवस्थित कोरियोग्राफीसहित प्रस्तुत गरिएको थियो । विषयवस्तु भने विभिन्न शैली र अवधारणाको मिश्रणजस्तो देखिएको थियो । कलाकारले धेरै फुटबल समर्थकले आवश्यक नभएको ठानेको हाफटाइम शोको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
परम्परागत फुटबल समर्थकले यसलाई अमेरिकी शैलीको मनोरञ्जनतर्फ गरिएको अर्को सम्झौताका रूपमा हेरे । प्रतियोगिताका क्रममा विज्ञापनका लागि राखिएका, ‘हाइड्रेसन ब्रेक’ नाम दिइएका विरामजस्तै यसलाई पनि अमेरिकी प्रदर्शन संस्कृतिको प्रभावका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो ।
दुवै टोलीका समर्थकले करिब १२ मिनेट ३० सेकेन्डले बढेको अतिरिक्त समयले खेलाडीको तयारीमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । प्रमुख कलाकारका प्रशंसक पनि यति फरक सांगीतिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका कलाकारको संयुक्त प्रस्तुति कस्तो हुने हो भन्ने जिज्ञासामा थिए ।
तर त्यो अनुभव पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न दर्शकले पाएनन् । प्रस्तुति विभिन्न छुट्टाछुट्टै खण्डमा विभाजित देखिएको थियो, जसले प्रत्येक कार्यक्रम फरक परिवेशमा भइरहेको अनुभूति दिलायो ।
गत महिना मेक्सिको सिटीमा भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा जस्तै शकिरा र बर्ना बोयले यस वर्षको विश्वकपको आधिकारिक गीत ‘डाइ डाइ’ प्रस्तुत गरे ।
त्यसपछि पहिलेबाट रेकर्ड गरिएको दृश्य प्रत्यक्ष मैदान प्रवेशसँग जोडिएको खण्डमा म्याडोनाले आफ्नो सन् २००० को चर्चित गीत ‘म्यूजिक’ को नयाँ संस्करण प्रस्तुत गरिन् । त्यस क्रममा उनले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ एल्बम ‘कन्फेसन २’ लाई पनि सूक्ष्म रूपमा स्मरण गराएकी थिइन् ।
ग्लोबल सिटिजनद्वारा निर्माण गरिएको हाफटाइम शोको मूल सन्देश म्याडोनाको गीतकै पंक्तिमा केन्द्रित थियो, ‘संगीतले मानिसहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ ।’ कोल्डप्लेका क्रिस मार्टिनको संयोजनमा तयार गरिएको कार्यक्रममा प्रेम, एकता र भविष्य बालबालिकाको हातमा रहेको विश्वासलाई मुख्य विषय बनाइएको थियो ।
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