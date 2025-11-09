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घरमा ग्रिल लगाउने क्रममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ४ गते १७:२३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिकामा ग्रिलको काम गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर २० वर्षीय मुक्तिप्रसाद पराजुलीको मृत्यु भएको छ ।
  • सुनवल नगरपालिका-११ मा काम गरिरहेका बेला गम्भीर घाइते भएका पराजुलीको उपचारका क्रममा देवदह मेडिकल कलेजमा निधन भएको हो ।
  • घटनाको विषयमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।

४ साउन, नवलपरासी पश्‍चिम । नवलपरासी पश्‍चिमको सुनवल नगरपालिकामा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रहरीका अनुसार सुनवल नगरपालिका-१२ का २० वर्षीय मुक्तिप्रसाद पराजुलीको सोमबार दिउँसो करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो ।

सोही नगरपालिका-११ जर्गाहस्थित दिलमाया सुनारको घरमा ग्रिलको काम गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर उनी गम्भीर घाइते भएका थिए ।

उनको देवदह मेडिकल कलेज भलुही रूपन्देही उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

करेन्ट लागेर मृत्यु नेपाल प्रहरी
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