आज ३ संसदीय समितिको बैठक बस्दै

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- आज संघीय संसद्का विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन, विधायन व्यवस्थापन र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दैछ ।
- विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले बिहान ११ बजे आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तयारीका सम्बन्धमा छलफल गर्नेछ ।
- संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले दिउँसो साढे २ बजे दक्षिणी सीमा क्षेत्रका नागरिकको शान्ति सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्ने भएको छ ।
८ साउन, काठमाडौं । संघीय संसद् मातहतका तीनवटा समितिको बैठक आज बस्दैछ ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार आज विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तयारीका सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । सो समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक पनि बिहान ११ बजे नै बोलाइएको छ । सो बैठकमा अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।
यसैगरी संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा दक्षिणी सीमा क्षेत्रका नागरिकको शान्ति सुरक्षाका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । समितिको बैठक दिउँसो साढे २ बजे बोलाइएको छ ।
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