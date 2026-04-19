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लघुवित्त पीडितको ‘राजधानी मार्च’ (तस्वीरहरू)

देशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आइपुगेका लघुवित्त पीडितहरूले ‘मार्च’ गरेका छन् ।

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आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८३ साउन १० गते १४:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लघुवित्त पीडितहरूले बल्खुबाट सुरु गरेको 'राजधानी मार्च' भद्रकालीमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको छ ।
  • कोणसभालगत्तै आन्दोलनरत पीडितहरू सुन्धारा पुगेर त्यहाँका फल्चाहरूमा बस्न थालेका छन् ।
  • आन्दोलनमा सहभागी केही महिला दूधे बच्चा बोकेर र बिरामीहरू समेत पैदल हिँडेर काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भेला भएका छन् ।

१० साउन, काठमाडौं । देशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आइपुगेका लघुवित्त पीडितहरूले ‘मार्च’ गरेका छन् । काठमाडौंको बल्खुबाट सुरु भएको ‘राजधानी मार्च’ भद्रकालीमा आएर कोणसभामा परिणत भएको छ ।

कोणसभालगत्तै उनीहरू सुनधारा पुगेका छन् । सुनधारा क्षेत्रका फल्चाहरूमा उनीहरू बसेका छन् । कोही दूधे बच्चा काखमा च्यापेर, कोही बिरामीहरू पनि मार्चमा सहभागी भएका थिए ।

मार्च लघुवित्त पीडित
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

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