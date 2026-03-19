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एउटा वेस्टकोट, स्टाइल अनेक : यस्ता तरिकाले रिस्टाइल गर्नुहोस् आफ्नो लुक

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ८ गते १४:३०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फेसनको दुनियाँमा बहुपयोगी वेस्टकोट अहिले युवादेखि महिलासम्मको रोजाइमा परेको छ।

फेसनको दुनियाँमा केही यस्ता पहिरन हुन्छन्, जसले कहिल्यै आफ्नो आकर्षण गुमाउँदैनन् । वेस्टकोट त्यस्तै बहुपयोगी पहिरनमध्ये एक हो । पहिले औपचारिक पोसाकको रूपमा मात्र सीमित मानिने वेस्टकोट अहिले युवादेखि महिलासम्मको रोजाइमा पर्न थालेको छ ।

विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल, फेसन शो र सेलिब्रिटी स्टाइलका कारण यसको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अहिले एउटै वेस्टकोटलाई फरक–फरक पहिरनसँग मिलाएर अफिस, कलेज, पार्टीदेखि चाडपर्वमा समेत लगाउने ट्रेन्ड देखिन्छ ।

यदि तपाईं पनि कम खर्चमा आफ्नो वार्डरोबलाई नयाँ रूप दिन चाहनुहुन्छ भने, एउटा राम्रो फिटिङ भएको वेस्टकोट नै पर्याप्त हुन सक्छ । एउटै वेस्टकोटलाई विभिन्न तरिकाले स्टाइल गर्दा नयाँ–नयाँ लुक सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

यसले अनावश्यक किनमेलको खर्च पनि बचाउँछ र दिगो फेसनलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ । एउटै पहिरनलाई बारम्बार लगाउँदा पनि फरक शैलीमा प्रस्तुत गर्न सकिने भएकाले यो स्मार्ट फेसनको उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ ।

वेस्टकोट स्टाइल गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्

आफ्नो शरीरको बनावटअनुसार फिटिङ भएको वेस्टकोट छनोट गर्नुपर्छ । कालो, सेतो, बेज, ब्राउन वा नेभी ब्लुजस्ता न्युट्रल रङका वेस्टकोट रोजेमा धेरै प्रकारका पहिरनसँग सजिलै मिलाउन सकिन्छ ।

मौसमअनुसार कपडा छनोट गर्नुपर्छ । गर्मीयाममा लिनेन वा कटन र जाडोमा ट्विड वा ऊनी कपडाको वेस्टकोट उपयुक्त हुन्छ । अत्यधिक गहना वा एक्सेसरिज प्रयोग नगरी सन्तुलित स्टाइल अपनाउँदा लुक अझ आकर्षक देखिन्छ ।

एउटै वेस्टकोटबाट पाउनुहोस् अनेक लुक

१. शर्ट र पाइन्टसँग

कम खर्चमै स्मार्ट र प्रोफेसनल लुक चाहने हो भने वेस्टकोटलाई शर्ट र पाइन्टसँग पेयर गर्न सकिन्छ । सेतो वा हल्का निलो शर्टसँग कालो, खैरो वा बेज रङको वेस्टकोट निकै आकर्षक देखिन्छ । यो संयोजन अफिस, मिटिङ वा औपचारिक कार्यक्रममा उपयुक्त हुन्छ । यससँग साधारण घडी, लोफर वा ब्लक हिल जुत्ता लगाउँदा व्यक्तित्व अझ निखारिन्छ ।

२. शर्टसँग

यदि क्याजुअल र ट्रेन्डी लुक चाहनुहुन्छ भने वेस्टकोटलाई ब्ल्याक शट्र्ससँग मिलाएर लागउन सकिन्छ । भित्री भागमा साधारण टी–सर्ट वा स्लिभलेस टप लगाएर माथि वेस्टकोट थप्दा लुक निकै स्टाइलिस देखिन्छ । साथीहरूसँग घुम्न जाँदा, क्याफे, चलचित्र हेर्न वा सप्ताहन्तको आउटिङका लागि यो उत्कृष्ट विकल्प हो । स्निकर्स, क्रसबडी ब्याग र सनग्लास थप्दा लुक अझ आकर्षक बन्छ ।

३. साडीसँग

परम्परागत पहिरनलाई आधुनिक स्पर्श दिन चाहने हो भने साडीसँग वेस्टकोट लगाउन सकिन्छ । साधारण कटन, लिनेन वा सिल्क साडीसँग कन्ट्रास्ट रङको वेस्टकोटले फरक आकर्षण दिन्छ । आजभोलि धेरै डिजाइनरहरूले ब्लाउजको विकल्पका रूपमा पनि वेस्टकोट प्रयोग गरिरहेका छन् । ठूला अक्सिडाइज्ड झुम्का, चुरा, कोल्हापुरी चप्पलसँग यो लुक अझ सुन्दर देखिन्छ । तीज, दशैं, तिहार, विवाह वा सांस्कृतिक कार्यक्रममा यो फ्युजन स्टाइल निकै आकर्षक हुन्छ ।

४. स्कर्टसँग

स्टाइलिस र आरामदायी लुकका लागि वेस्टकोटलाई मिडी वा म्याक्सी स्कर्टसँग पेयर गर्न सकिन्छ । भित्र कालो वा सेतो इनर लगाएर माथि वेस्टकोट थप्दा लुक सन्तुलित देखिन्छ । घुम्न जाँदा, बिदा मनाउन वा साथीभाइसँग भेटघाटका लागि यो उत्कृष्ट विकल्प हो । एङ्कल बुट, हुप इयररिङ्स र सानो स्लिङ ब्यागले लुकलाई अझ आधुनिक बनाउँछ ।

५. धोती वा पटियाला सुरुवालसँग

चाडपर्व, पारिवारिक समारोह वा सांस्कृतिक कार्यक्रममा फरक देखिन चाहनुहुन्छ भने वेस्टकोटलाई धोती वा पटियाला सुरुवालसँग मिलाउन सकिन्छ । यो फ्युजन स्टाइलले नेपाली र भारतीय परम्परागत पहिरनलाई आधुनिक फेसनसँग जोड्छ । चाँदीका गहना, जुत्ती वा कोल्हापुरी चप्पलले लुकलाई अझ आकर्षक बनाउँछ । नेपाली चाडपर्वमा कुर्तासँग वेस्टकोट लगाउने चलन पनि अहिले बढ्दै गएको छ ।

६. प्लाजोसँग

आरामदायी र एलिगेन्ट लुकका लागि प्लाजोसँग वेस्टकोट उत्कृष्ट विकल्प हो । एउटै वेस्टकोटलाई फरक–फरक रङका प्लाजोसँग मिलाएर नयाँ–नयाँ स्टाइल बनाउन सकिन्छ । यो लुक अफिस, सेमिनार, ब्रन्च, पारिवारिक भेटघाट वा सामान्य घुमफिरका लागि उपयुक्त हुन्छ । स्टाइलिस हाते घडी, मिनिमल ज्वेलरी र ब्लक हिल वा फ्ल्याट जुत्ताले लुकलाई अझ आकर्षक बनाउँछ ।

वेस्टकोटलाई अझ स्टाइलिस बनाउने केही सजिला टिप्स

बेल्ट लगाएर कम्मरलाई हाइलाइट गर्न सकिन्छ । सिल्क स्कार्फ वा स्टेटमेन्ट नेकलेसले साधारण वेस्टकोटलाई पनि प्रिमियम लुक दिन्छ । ठूलो टोट ब्याग वा स्ट्रक्चर्ड ह्यान्डब्यागले अफिस लुकलाई अझ स्मार्ट बनाउँछ ।

वेस्टकोटसँग पेयर गर्न मौसमअनुसार स्निकर्स, लोफर, बुट वा कोल्हापुरी चप्पल छनोट गर्नुपर्छ । हल्का मेकअप र राम्रो हेयरस्टाइलले सम्पूर्ण लुकलाई अझ आकर्षक बनाउँछ ।

आजभोलिको फेसनमा महँगो वार्डरोबभन्दा पनि स्मार्ट स्टाइलिङलाई बढी महत्त्व दिइन्छ । त्यसैले नयाँ–नयाँ कपडा किन्नुभन्दा आफ्नो वार्डरोबमा रहेको एउटै वेस्टकोटलाई सिर्जनात्मक ढंगले विभिन्न पहिरनसँग मिलाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले कम खर्चमै स्टाइलिस, आधुनिक र आत्मविश्वासी देखिन मद्दत गर्नेछ ।

फेसन वेस्टकोट स्टाइल
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