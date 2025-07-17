+
स्रोत नखुलेको रकमसहित भक्तपुरमा २ जना पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २७ गते १३:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–२ दुवाकोटबाट स्रोत नखुलेको नगद ५ लाखसहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
  • पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रे बनेपाका २१ वर्षीय कोराजन धमला र भारत घर भएका २० वर्षीय ऋषिकेश गोडेसे रहेका छन्।
  • प्रहरीले प्रदेश ३-०२-००३ प १६८३ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई काठमाडौंतर्फ आउँदै गर्दा फेला पारी पक्राउ गरेको हो।

२७ साउन, काठमाडौं  । स्रोत नखुलेको रकमसहित भक्तपुरबाट २ जना पक्राउ परेका छन् ।

चाँगुनारायण नगरपालिका–२ दुवाकोटबाट स्रोत नखुलेको नगद ५ लाख सहित २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ पर्नेहरूमा काभ्रे बनेपा बस्ने सिन्धुपाल्चोकको ईन्द्रावती गाउँपालिका–१ घर भएका २१ वर्षीय कोराजन धमला र भारत घर भएका २० वर्षीय ऋषिकेश गोडेसे रहेका छन् ।

प्रहरी प्रभाग दुवाकोटबाट खटिएको प्रहरीले काभ्रे बनेपाबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको प्रदेश ३-०२-००३ प १६८३ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार उनीहरूलाई उक्त नगद सहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउ
