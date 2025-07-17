+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जसले पैसा लिएर नराम्रो चित्र बनाइदिन्छन्, लाग्छ ग्राहकको लाइन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन २५ गते १४:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • २६ वर्षीय जेकब रायन रेनो अमेरिकास्थित शिकागोको लोगन स्क्वायर फार्मर्स मार्केटमा हरेक आइतबार पाँच मिनेटमा खराब पोर्ट्रेट बनाउँछन्।
  • रेनोले मे १८ देखि आफ्नो स्टल राखेर ५०० भन्दा बढी नराम्रो पोर्ट्रेट बनाइसकेका छन् र मान्छेहरू आफ्नो पालो पर्खेर लाइनमा बस्छन्।
  • उनले पोर्ट्रेटलाई काम होइन, मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्ने अवसरका रूपमा लिन्छन् र उनका चित्रहरूले मानिसहरूलाई हाँस्न बाध्य पार्छन्।

हरेक आइतबार २६ वर्षीय जेकब रायन रेनो अमेरिकास्थित शिकागोको लोगन स्क्वायर फार्मर्स मार्केटमा भेटिन्छ्न् । उनी ताजा तरकारी वा फूल बेच्दैनन् । बरू उनी पोर्ट्रेट बेच्छन् । त्यो पनि खराब किसिमका ।

निकै थोरै सामान भएको टेबलको पछाडि उनी बसेका हुन्छन् । र टेबलमा रंगीन अक्षरले लेखिएको हुन्छ-‘टेरिबल पोर्ट्रेट, फाइभ डलर, फाइभ टेरिबल मिनेट्स’ पृष्ठभूमिमा ज्याज संगीत बजिरहेको हुन्छ । एउटा कुर्सीमा उनी र अर्को कुर्सीमा उनको ‘म्यूज’ अर्थात् चित्रको पात्र बसिरहेका हुन्छन् ।

रेनको काम पाँच मिनेट भित्रमा म्यूजको पोर्ट्रेट बनाइदिनु हो । त्यो पनि नराम्रो खालको ।

तर हरेक हप्ता उनले बनाएको पोर्ट्रेट घर लान मान्छेहरू आफ्नो पालो पर्खेर लाइनमा बस्ने गर्छन् । तर पोर्ट्रेट उनीहरूसरह देखिन पनि सक्छ, नदेखिन पनि सक्छ । गत मे महिनादेखि यो काम सुरू गरेका उनले अहिलेसम्म ५०० भन्दा बढी मान्छेको पोर्ट्रेट बनाइसकेका छन् । उनका स्केचहरू असन्तुलित, कहिलेकाहीँ अजीब र प्रायः हँसाउने खालका हुन्छन् ।

किन उनले यस्तो चित्र बनाइरहेका छन् ? र मान्छेहरूले किन बनाउन लगाइरहेका छन् ?

000

रेनोले सन् २०१८ मा एउटा पार्टीका बेला पहिलो पटक पोर्ट्रेट बनाएका थिए । त्यसबेला डेपल युनिभर्सिटीका विद्यार्थी रहेका उनले पाँच मिनेटको टाइमर सेट गरेर एउटा साथीको पोर्टेट बनाइदिएका थिए । त्यो चित्र हेर्दा हाँसोउठ्दो तर राम्रो पनि देखिएको थियो ।

त्यसबेला उनले बुझे कि नराम्रो पोर्टेट बनाउनु आफैंमा एउटा रमाइलो काम हो । तर तुरुन्तै उनले अहिले गरिरहेको काममा हात हालेनन् । केही समय जागिर गरे ।
र केही महिनाअघि मात्रै जागिर छाडे । र, पोस्टर बोर्ड, एक्रेलिक रङ किनेर आफ्नो सेवाको प्रचार गर्न थाले । अनि मे १८ मा लोगन स्क्वायर फार्मर्स मार्केटमा पहिलो पटक आफ्नो ‘स्टल’ राखे ।

सुरुमा उनलाई चार जनाको चित्र बनाउन पाए हुन्छ भन्ने थियो । तर उनको चित्रले मान्छेहरूलाई हाँस्न बाध्य पार्थ्यो । हेर्दाहेर्दै उनकोमा चित्र बनाउन मान्छेहरूको लाम नै लाग्न थाल्यो ।

000

उनको यो कामबारे पहिलो पटक स्थानीय सञ्चार माध्यम ‘ब्लक क्लब शिकागो’ले लेखिदियो । त्यसपछि उनी विवाह, गृह प्रवेश र जन्मदिनका लागि पनि बुक हुन थाले । अनि उनी आफैं पनि कहिलेकाहीँ कुनै बार वा पार्कमा पूर्व जानकारी बिना जान थाले । तर उनी जहाँ-जहाँ जान्छन्, मान्छेहरूले उनलाई पोर्ट्रेट बनाउन लगाउँछन् ।

रेनोका अनुसार उनी यसलाई कामको रूपमा हेर्दैनन् । मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्ने अवसरको रूपमा लिन्छन् । किनकि म्यूज बन्ने मान्छे उनी अगाडि कम्तीमा पाँच मिनेट त बस्नै पर्छ । त्यस्तै वरिपरि अन्य मान्छेहरू पनि झुम्मिएका हुन्छन् । त्यसो गर्दा उनी ती सबै मान्छेहरूलाई रमाइलो मान्ने गरी कुराकानी गर्छन् ।

रेनोले अनुहार हुबहु उतार्ने काम गर्दैनन् । अनुहारको भाव समाउने प्रयास गर्छन् । उनका अनुसार ती पोर्ट्रेटहरू लोकप्रिय हुनुको कारण तिनीहरू सहज, आत्मीय र हाँस्यास्पद हुनु हो ।

पोर्ट्रेटहरू अपूर्ण भए पनि हरेकलाई उत्कृष्ट बनाउने उनी प्रयासमा हुन्छन् । अहिलेसम्म चित्र हेरेर कोही पनि नरिसाएको बरू उल्टै हाँसेर जाने उनी सुनाउँछन् । रेनो भन्छन् कि उनको चित्रले बढ्दो डिजिटल संसारमा मान्छेहरूलाई केही क्षण भए पनि बस्ने र जोडिने दुर्लभ मौका दिन्छ ।

त्यसमाथि रमाइलो कुरामा मान्छेहरूले राम्रो ऊर्जा महसुस गर्छन् । र आकर्षित भइहाल्छन् । यसरी रमाइलो भेटघाट नै नराम्रो पोर्ट्रेटको लोकप्रियता भएको रेनोको निष्कर्ष छ।

जेकब रायन रेनो पोर्ट्रेट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कैलाली कारागार तनाव : कैदीबन्दीको संख्या यकिन गर्न धमाधम गणना

कैलाली कारागार तनाव : कैदीबन्दीको संख्या यकिन गर्न धमाधम गणना
‘भ्वाइस’मा दुर्लभ र सुखद संयोग : विजेता र कोच दुबै महिला (तस्वीर)

‘भ्वाइस’मा दुर्लभ र सुखद संयोग : विजेता र कोच दुबै महिला (तस्वीर)
नारायणकाजी श्रेष्ठले गरे झलनाथ खनालसँग भेट, के भयो कुराकानी ?

नारायणकाजी श्रेष्ठले गरे झलनाथ खनालसँग भेट, के भयो कुराकानी ?
भूमि विधेयकमा अस्पष्ट भाषा प्रयोग भएको भन्दै सांसदहरू असन्तुष्ट

भूमि विधेयकमा अस्पष्ट भाषा प्रयोग भएको भन्दै सांसदहरू असन्तुष्ट
‘शिरीषको फूल’ नाटक हेर्न पुगे राजेश हमालसहितका सेलिब्रेटी (तस्वीर)

‘शिरीषको फूल’ नाटक हेर्न पुगे राजेश हमालसहितका सेलिब्रेटी (तस्वीर)
कैलाली कारागारबाहिर कैदीबन्दीका आफन्तको भीड (तस्वीरहरू)

कैलाली कारागारबाहिर कैदीबन्दीका आफन्तको भीड (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित