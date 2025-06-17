आक्रमण गर्ने वकिललाई कारबाही गर्न माग गर्दै पत्रकार आन्दोलित

१ भदौ, जनकपुरधाम । आक्रमण गर्ने वकिलहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।आन्दोलनअन्तर्गत आजदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा बिहान ११ बजेदेखि धर्नाको कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाको नेतृत्वमा आजदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको प्रदेश अध्यक्ष श्यामप्रसाद बञ्जाराले जानकारी दिए । धर्ना कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा अध्यक्ष पुरण गुप्ताले सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
गुठी संस्थानबाट कानुनी प्रक्रियाबाट प्राप्त गरेको चार कठ्ठा जग्गा संरक्षणको क्रममा नेपाल बार एशोसिएसन जनकपुरका पदाधिकारीसहित वकिलहरुले गत साउन २७ गते पत्रकारहरुमाथि आक्रमण गरेका थिए । सो क्रममा महासंघका प्रदेश अध्यक्ष श्याम बञ्जारा, उपाध्यक्ष ज्योती झा, महासचिव शैलेन्द्र महतो क्रान्ति, पत्रकारहरु दिवाकर राय, अनिल निराला घाइते भएका थिए ।
घटनामा संलग्न पाँचजना वकिलहरू विरुद्ध साउन २८ गते नै जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिइएको छ । तर, हालसम्म प्रहरीले दोषीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अगाडि नबढाएको भन्दै महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको हो ।
शनिबार पत्रकार महासंघ धनुषा शाखामा भएका पत्रकारहरूको भेलाले प्रहरी प्रशासनविरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको थियो ।
