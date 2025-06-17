+
आक्रमण गर्ने वकिललाई कारबाही गर्न माग गर्दै पत्रकार आन्दोलित

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १ गते ९:१३

१ भदौ, जनकपुरधाम । आक्रमण गर्ने वकिलहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेश समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।आन्दोलनअन्तर्गत आजदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा बिहान ११ बजेदेखि धर्नाको कार्यक्रम रहेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाको नेतृत्वमा आजदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको प्रदेश अध्यक्ष श्यामप्रसाद बञ्जाराले जानकारी दिए । धर्ना कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा अध्यक्ष पुरण गुप्ताले सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

गुठी संस्थानबाट कानुनी प्रक्रियाबाट प्राप्त गरेको चार कठ्ठा जग्गा संरक्षणको क्रममा नेपाल बार एशोसिएसन जनकपुरका पदाधिकारीसहित वकिलहरुले गत साउन २७ गते पत्रकारहरुमाथि आक्रमण गरेका थिए । सो क्रममा महासंघका प्रदेश अध्यक्ष श्याम बञ्जारा, उपाध्यक्ष ज्योती झा, महासचिव शैलेन्द्र महतो क्रान्ति, पत्रकारहरु दिवाकर राय, अनिल निराला घाइते भएका थिए ।

घटनामा संलग्न पाँचजना वकिलहरू विरुद्ध साउन २८ गते नै जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिइएको छ । तर, हालसम्म प्रहरीले दोषीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अगाडि नबढाएको भन्दै महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको हो ।

शनिबार पत्रकार महासंघ धनुषा शाखामा भएका पत्रकारहरूको भेलाले प्रहरी प्रशासनविरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ
वकिलहरूको आक्रमणमा परेर अनलाइनखबरकर्मी महतोसहित ४ पत्रकार घाइते

समाचार हटाउने आदेश पुनर्विचार गर्न अदालतलाई पत्रकार महासंघको आग्रह

सिड्नीमा एन्जाद्वारा पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष शर्मा सम्मानित

पत्रकार सुरेश रजकको सम्झनामा माइतीघरमा दीप प्रज्वलन (तस्वीरहरू)

प्रेसलाई आतंकित पार्ने काम भयो : महासंघ

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

