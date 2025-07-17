+
लुगा समाज वा अरूका लागि होइन, आफ्नो रुचिअनुसार लगाउनुपर्छ

२०८२ साउन २९ गते १३:१९

  • आजकाल फेसन हरेक दुई दिनमा बदलिन्छ र महिलाहरूका लागि नयाँ र स्टाइलिस लुगाका धेरै विकल्पहरू छन्।
  • समाजले अवसरअनुसार लुगा लगाउने शैली तोकेको हुन्छ, तर मनपर्ने लुगा लगाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ।
  • लुगा लगाउने निर्णयले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ र आफ्नो रोजाइलाई महत्व दिनुपर्छ।

आजकाल फेसन हरेक दुई दिनमा बदलिन्छ, अर्थात् लुगाको शैली निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ । यस्तोमा युवती र महिलाहरूका लागि धेरै विकल्पहरू छन् । हरेक युवती वा महिला चाहन्छिन् कि, नयाँ र स्टाइलिस लुगा लगाइयोस् । तर, अरूले के भन्लान् वा यो लुगा शरीरमा ठिक छ कि छैन भनेर मनपर्ने लुगा लगाउन पनि हिचकिचाउँछन् ।

धेरै मोटो शरीर भएका महिलाहरू टाइट लुगा लगाउन मन पराउँदैनन् । पातलो शरीर भएकाले स्लिभलेस लुगा सुहाउँदैन होला भनेर सोच्छन्, वा गहुँगोरो रङ भएकाले कालो लुगा लगाउन अप्ठ्यारो मान्छन् । तर, सबै प्रकारका लुगा एकपटक लगाएर हेर्नुपर्छ । मनले जे चाहन्छ, त्यही लगाउनुपर्छ ।

यो मेरो शरीर हो र मेरो रोजाइ हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । यदि घरबाहिर निस्कँदा पनि घरमा लगाउने सहज लुगा लगाउन मन छ भने त्यही लगाउनुपर्छ । रुचि र आवश्यकताअनुसार लुगा लगाउनुपर्छ, अरूलाई देखाउनका लागि होइन ।

रोजाइलाई पहिलो प्राथमिकता दिने

समाजले कुनै अवसर वा वातावरणअनुसार लुगा लगाउने शैली तोकेको हुन्छ । हरेक समाजमा शोकको अवसरमा खास रङका लुगा लगाउने चलन छ । उत्सवको माहौलमा लुगाका रङहरू फरक हुन्छन् । विवाहमा बेहुलीले भारी लेहेंगा–चोली र घुम्टो लगाउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर यदि यस्ता लुगामा सहज महसुस हुँदैन भने त्यो लगाउँदिन भन्न सक्नुपर्छ ।

इसाई र मुस्लिम समुदायमा पनि आफ्नै शैलीका लुगा तोकिएका हुन्छन्, तर यस्ता बन्धनहरू किन ?

यदि विवाहमा रंगिन र भारी सारी वा लेहेंगाको सट्टा सादा सारी वा लहँगा लगाउन मन छ भने त्यही लगाउनुपर्छ । अरूले के भन्लान् भनेर सोच्नु हुँदैन । यदि बेहुलाले बुझ्छ र कुनै आपत्ति छैन भने यो राम्रो कुरा हो । तर यदि यो लुगा लगाउनैपर्छ भनेर कर गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्ध तोड्न पनि हिचकिचाउनु हुँदैन । किनभने यदि इच्छा र रोजाइलाई महत्व दिइँदैन भने त्यस्तो जीवनसाथी वा परिवारसँग कसरी खुसी रहन सकिन्छ ?

त्यसैगरी, यदि भारी लेहेंगा लगाएरै विवाह गर्न सहज लाग्छ र परम्परागत लुगा मनपर्छ भने त्यही गर्नुपर्छ । कुरा यहाँ केवल इच्छा र रोजाइको हो, जसलाई अरूका लागि बदल्नु हुँदैन । लुगाको कुरामा आफ्नो रुचिलाई सधैं पहिलो स्थान दिनुपर्छ ।

मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव

के कहिल्यै सामाजिक मापदण्ड अनुसार लुगा लगाउने निर्णय गरिएको छ ? के कुनै लुगा लगाइयो तर यो शरीरमा ठिक छैन भनेर बदलिएको छ ? धेरैले कहिलेकाहीँ यस्तो गर्छन् । तर लुगाले मानसिक स्वास्थ्यमा ठूलो प्रभाव पार्छ । जानेर वा नजानेर अरूको रुचिअनुसार लुगा लगाउन थालिन्छ, र यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ । तर यस्ता बानीहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ ।

हरेक पटक ऐनाको अगाडि उभिएर यो लुगा सुहाउँदैन वा यो लगाएर नराम्रो देखिन्छ भनिन्छ भने मानसिक स्वास्थ्य खतरामा छ भनेर बुझ्नुपर्छ । सुन्दरताका सामाजिक मापदण्डमा आफूलाई ढाल्ने कोसिसले मानसिक स्वास्थ्य मात्र होइन शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्न सक्छ ।

अरूको अगाडि कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । सबै चाहन्छन् कि सकारात्मक रूपमा हेरियोस् । यो सुन्दरतासँग जोडिएको पुरानो सोचले विश्वास दिलाउँछ शरीरमा केही कमी छ । वरपरका मानिसहरूले तौलको बारेमा मजाक गर्छन् वा तौल घटाउन सल्लाह दिन्छन् । यस्ता कुराहरूले यो विश्वास दिलाउँछ कि शरीरमा केही न केही कमी छ । त्यसैले मनपर्ने लुगा लगाउन छोडिन्छ ।

मोडल, इन्फ्लुएन्सर र चर्चित व्यक्तिहरूलाई हेरिन्छ । उनीहरूले निश्चित शैलीमा लुगा लगाउँछन् र निश्चित रूपमा देखिन्छन् । उनीहरूजस्तै बन्न खोजिन्छ । जब देखाइएको कुराबाट फरक देखिन्छ, तब निराशा हुन्छ ।

मानसिक स्वास्थ्यमा यो सोचको प्रभाव

यदि हरेक पटक लुगा छनोट गर्नुअघि समाजका मापदण्ड जाँचिन्छ र त्यसैअनुसार लुगा लगाइन्छ भने आत्मसम्मानमा असर पर्न सक्छ । शरीरको खराब छविको बारेमा सोच्दा मनमा नकारात्मक विचारहरू आउन सक्छन् ।

यदि मनपर्ने लुगा लगाउनुहुन्न किनभने शरीर उपयुक्त छैन वा मानिसहरूले नकारात्मक रूपमा हेर्नेछन् भन्ने लाग्छ भने यसले आत्मविश्वास पनि घटाउँछ । त्यसैले लुगा लगाउने कुरा आफ्नो रोजाइ हुनुपर्छ, समाजको होइन ।

सबैका लागि स्वतन्त्रताको अर्थ फरक हुन्छ । मनपर्ने लुगा लगाउनु अधिकार हो । धेरै केटीहरूलाई सबै प्रकारका लुगा लगाउन मन पर्छ, तर घरका सदस्यहरूले भनेको लुगा मात्र लगाउँछन् । यस्तो गर्नु गलत हो समाज परिवारको दाबाबमा भन्दा आफ्नो रोजाइमा कपडा लगाउनुपर्छ ।

कपडा फेसन रुचि
