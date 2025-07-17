जम्मू कश्मिरमा फेरि आरीघोप्टे वर्षा, ४ जनाको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भारतको जम्मू कश्मिरको कठुआमा आरीघोप्टे वर्षा हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ।
- केन्द्रीय मन्त्री डा. जितेन्द्र सिंहले सामाजिक सञ्जाल एक्समा उक्त जानकारी दिएका छन्।
- अत्यधिक वर्षाका कारण रेलवे ट्र्याक र राष्ट्रिय राजमार्गमा क्षति भएको छ र प्रशासनले निगरानी बढाएको छ।
१ भदौ, काठमाडौं । भारतको जम्मू कश्मिरमा फेरि आरीघोप्टे वर्षा हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ ।
केन्द्रीय मन्त्री डा. जितेन्द्र सिंहले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै जम्मू कश्मिरको कठुआमा आरीघोप्टे वर्षा हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएका हुन् ।
‘जंगलोट क्षेत्रमा आरीघोप्टे वर्षा हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ, अत्यधिक वर्षाृका कारण रेलवे ट्र्याक र राष्ट्रिय राजमार्ग समेतमा क्षति भएको छ’, मन्त्री सिंहले लेखेका छन् । प्रशासनले त्यसक्षेत्रमा निगरानी बढाएको उनको भनााइ छ ।
उनका अनुसार घटनालगत्तै कठुआका एसएसपी शोभित सक्सेनाले नागरिक प्रशासन, सेना र अर्धसैनिक बल उद्धारमा खटिएको जानकारी दिएको बताएका छन् ।
यसअघि २९ साउनमा पनि जम्मू कश्मिरकै किश्तवाडको चाशोटी क्षेत्रमा आरीघोप्टे वर्षा हुँदा ६० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
