सरकारका कदमहरू सुशासनविरुद्ध : पम्फा भुसाल

१ भदौ, काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले वर्तमान सरकारका कदमहरू सुशासनविरुद्ध रहेको आरोप लगाएकी छिन् ।
जनकपुरमा आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सरकार सुशासनविरुद्ध भ्रष्टाचारजन्य, आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीमाथि प्रतिशोध साँध्ने र जनविरोधी कानुनहरू ल्याउनेतिर लागेको आरोप लगाइन् ।
‘सरकारका एकपछि अर्को कदमहरू सुशासनविरुद्ध भ्रष्टाचारजन्य, आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीमाथि प्रतिशोध साँध्ने, जनविरोधी कानुनहरू ल्याउने गरिरहेको छ,’ भुसालले भनिन् ।
भूमि विधेयक, संघीय निजामती ऐनमा देखिएको गडबडी लगायका विषय केलाउँदै सरकारले विधेयक अड्काएर राख्ने गरेको बताइन् ।
‘यहाँहरूले सुन्नुभएको छ, भुमीसम्बन्धी विद्येययको । संघियताको कार्यन्यवनका निम्ति बनेको संघीय निजामती ऐनमा कुलिङ अफ द पिरियडमाथी छेडखानी गरेर अहिले पनि त्यसलाई ढिलाइ गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
संविधानको मूल मर्मअनुरुप कानून बनाउने, कार्यन्वयन गर्ने, समावेशी संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतिर सरकार नभएको उनको जिकिर छ ।
‘संविधानको मूल मर्मअनुरुप कानुन बनाउने, कार्यन्वयन गर्ने, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनेतिर छैन,’ उनले भनिन् ।
उनले माओवादी पार्टीले विचार र कार्यदिशा मिल्ने सबै दलहरूसँग एकता गर्नको लागि वार्ता गरिरहेको पनि जानकारी दिइन् ।
एकीकृत समाजवादी, नेत्रविक्रमचन्द नेतृत्वको नेपालकम्युनिष्ट पार्टी, महेन्द्र यावदले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी सबैसँग पार्टी एकताको लागी वार्ता चलिरहेको तर निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4