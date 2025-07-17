एमाले मोरङको कार्यालय पुगिन् विद्या भण्डारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ३ भदौमा नेकपा एमाले मोरङको पार्टी कार्यालय गएकी छन्।
- भण्डारी उद्घोष दैनिकको २१औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुन विराटनगर आएकी थिइन्।
- पार्टी कार्यालयमा जिल्ला अध्यक्ष अजम्बर राई र सचिव सोम थापाले भण्डारीलाई स्वागत गरेका थिए।
३ भदौ, विराटनगर । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमाले मोरङको पार्टी कार्यालयमा गएकी छन् ।
विराटनगरबाट प्रकाशित हुने उद्घोष दैनिकको २१औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमका निम्ति आएकी भण्डारी एमाले मोरङको कार्यालय पनि गएकी हुन् ।
पार्टी कार्यालयमा जिल्ला अध्यक्ष अजम्बर राई र सचिव सोम थापा सहितका नेताहरुले स्वागत गरेका थिए । पार्टी कार्यालयमा भेला भएका कार्यकर्ताहरुलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सम्बोधन पनि गरिन् ।
