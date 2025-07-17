+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते १२:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बिल गेट्स र मेलिन्डा गेट्सले २७ वर्षको वैवाहिक जीवनपछि सन् २०२१ मेमा ७६ अर्ब डलरको सम्बन्धविच्छेद गरे।
  • जेफ बेजोस र म्याकेन्जी बेजोसले सन् २०१९ मा ३८ अर्ब डलर मूल्यको अमेजनको चार प्रतिशत शेयर सहित सम्बन्धविच्छेद गरे।
  • ऋतिक रोशन र सुजैन खानको सन् २०१४ को सम्बन्धविच्छेदमा सुजैनले ३८० करोड रुपैयाँको डिभोर्स सेटलमेन्ट पाएको चर्चा थियो।

सम्बन्धविच्छेद कहिल्यै पनि सजिलो हुँदैन । भावनात्मक रूपमा गाह्रो छँदै छ, सँगै यसमा ठूलो आर्थिक भार पनि परिरहेको हुन्छ । तर विश्वमा मोटो रकम देखिने गरी सम्बन्धविच्छेद भएका छन् ।

आज हामी केही चर्चित र सबैभन्दा महँगामध्येका केही सेलिब्रेटी सम्बन्धविच्छेदको बारेमा कुरा गर्दैछौँ ।

१. बिल गेट्स र मेलिन्डा गेट्स

बिल गेट्स र मेलिन्डा फ्रेन्च गेट्सले २७ वर्षको वैवाहिक जीवनपछि सन् २०२१ मेमा सम्बन्धविच्छेद गरे । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मतभेदका कारण छुटिएको जानकारी गराएका थिए । इन्भेस्टोपेडियाले यसलाई सबैभन्दा महँगो सम्बन्धविच्छेदमध्ये एक मानेको छ । जसको रकम ७६ अर्ब डलर थियो।

२. जेफ बेजोस र म्याकेन्जी बेजोस

जेफ बेजोसले आफ्नी दोस्री पत्नी म्याकेन्जी स्कटसँग सन् २०१९ मा सम्बन्धविच्छेद गरे । यस सम्बन्धविच्छेदको सम्झौता अनुसार म्याकेन्जीले अमेजनको चार प्रतिशत शेयर पाइन् । जसको मूल्य त्यतिबेला करिब ३८ अर्ब डलर थियो ।

३. पल म्याकार्टनी र हेथर मिल्स

चर्चित ब्यान्ड द बिटल्सका पूर्व सदस्य म्याकार्टनीले सन् २००८ मा आफ्नी पत्नी हेथर मिल्ससँग सम्बन्धविच्छेद गरे । यो सम्बन्धविच्छेद ब्रिटिश इतिहासकै सबैभन्दा महँगोमध्ये एक थियो । मिल्सले म्याकार्टनीबाट ४८.६ मिलियन डलरप्राप्त गरेकी थिइन्।

४. माइकल जोर्डन र जुअनिता भ्यानोई

बास्केटबलका महान खेलाडी माइकल जोर्डन र उनकी पत्नी जुअनिता भ्यानोईको सम्बन्धविच्छेद सन् २००६ मा भएको थियो । १७ वर्षको वैवाहिक सम्बन्धपछि भएको यस सम्बन्धविच्छेदमा जुअनिताले १६८ मिलियन डलर प्राप्त गरेकी थिइन् । खेल क्षेत्रमा यो सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक सम्बन्धविच्छेद थियो ।

५. ऋतिक रोशन र सुजैन खान

ऋतिक रोशन र सुजैन खानको सम्बन्धविच्छेदलाई बलिउडको सबैभन्दा महँगो सम्बन्धविच्छेदमध्ये एक मानिन्छ । सन् २०१४ मा उनीहरूको १४ वर्षको वैवाहिक जीवन टुंगिएको थियो । त्यसमा सुजैनले ऋतिकसँग ३८० करोड रुपैयाँको डिभोर्स सेटलमेन्ट (सम्बन्धविच्छेदको सम्झौता रकम) पाएको भनी चर्चा थियो । यद्यपि ऋतिकले भने यो खबरको खण्डन गरेका थिए ।

६. आमिर खान र रीना दत्त

बलिउडका ‘परफेक्सनिस्ट’ भनेर चिनिने आमिर खानले सन् २००२ मा आफ्नी पत्नी रीना दत्तसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिए । रीनासँगको १६ वर्षको वैवाहिक जीवनपछि भएको यस सम्बन्धविच्छेदमा आमिरले रीनालाई ५० करोड रुपैयाँ दिएको रिपोर्टहरूले बताएका छन् । भलै उनीहरूले अहिले पनि आफ्ना बच्चाहरूका लागि राम्रो सम्बन्ध भने कायम राखेका छन् ।

७. करिश्मा कपूर र सञ्जय कपूर

करिश्मा कपूर र व्यापारी सञ्जय कपूरको सम्बन्धविच्छेद सन् २०१६ मा लामो कानुनी लडाइँपछि भएको थियो । सम्बन्धविच्छेदको सम्झौताअनुसार सञ्जयले आफ्ना दुई बच्चाहरूका लागि मासिक १० लाख रुपैयाँ दिने सहमतिसँगै एउटा घर पनि करिश्मालाई दिएका थिए ।

सम्बन्ध विच्छेद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित