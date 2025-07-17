+
श्रममन्त्री भण्डारी र श्रम सचिव डा. पुस्करबीच कार्यसम्पादन सम्झाैता

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले श्रम मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा राष्ट्रको गरिमा बढाउने खालका कार्यहरू गर्दै आएको दाबी गरे ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ३ गते १६:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालयका विभाग, बोर्ड, सुरक्षा कोष र महाशाखासँग एक वर्षे कार्यसम्पादन करारमा हस्ताक्षर गरेको छ।
  • मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पेपरलेस र फेसलेस सेवा प्रणालीतर्फ कदम चालिएको र सेवा तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्ने बताए।
  • श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुस्करले कार्यसम्पादन करारका सबै बुँदाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

३ भदाै, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग, बोर्ड, सुरक्षा कोष तथा आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखालगायतका निकायहरूसँग कार्यसम्पादन करारमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुस्करबीच एक वर्षे कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले श्रम मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा राष्ट्रको गरिमा बढाउने खालका कार्यहरू गर्दै आएको दाबी गरे ।

उनले नीतिगत सुधार र जनउत्तरदायी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै नागरिकलाई अनुभूत हुने गरी काम गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिए ।

‘हाम्रो अडिट अब जनताले गर्ने गरेका छन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सेवा प्रवाह तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले पेपरलेस र फेसलेस सेवा प्रणालीतर्फ कदम चालेको छ ।’

उनले मन्त्रालयभित्र र बाहिरका सरोकारवालासँग नियमित छलफल र समन्वय गर्दै कार्यान्वयनमा देखिने सुधार ल्याउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिए । साथै, भदौ मसान्तभित्र मन्त्रालयको गरिमा बढाउने कार्यक्रम तयार गर्न  समेत उनको  निर्देशन छ ।

श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुस्करले कार्यसम्पादन करारमा उल्लेखित सबै बुँदाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले जनतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने सेवामा कुनै सम्झौता नगर्ने र प्रभावकारी रूपमा लक्षित उद्देश्यहरू कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागीय प्रमुखहरूसँग एक वर्षे कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको हो ।

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

