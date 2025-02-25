साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिप : भारतसँग नेपालको फराकिलो हार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भुटानमा सुरु भएको साफ यू–१७ महिला च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा भारतले नेपाललाई ७-० गोलअन्तरले हराएको छ।
- नेपालको मुख्य प्रशिक्षक चेतनारायण श्रेष्ठले साफ यू–१७ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए।
- प्रतियोगिता भुटानको चाङ्लिमिथाङ रंगशालामा २० अगस्टदेखि ३१ अगस्टसम्म डबल राउण्ड रोबिन लिगमा खेलिनेछ।
४ भदौ, काठमाडौं । भुटानमा आजदेखि सुरु भएको साफ यू–१७ महिला च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपाल भारतसँग फराकिलो अन्तरले पराजित भएको छ ।
भुटानको चाङ्लिमिथाङ रंगशालामा भएको खेलमा भारतले नेपाललाई ७-० गोलअन्तरले हराएको हो । पहिलो हाफमै ५ गोल गरेको भारतले दोस्रो हाफमा थप २ गोल मात्र गरेको थियो ।
मंगलबार आयोजित प्रि-म्याच कन्फेरेन्समा नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक चेतनारायण श्रेष्ठले साफ यू–१७ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने मुख्य लक्ष्य भएको बताएपनि पहिलो खेलमै नेपाललाई ठुलो धक्का लागेको छ ।
अगस्ट २० देखि ३१ सम्म भुटानको चाङ्लिमिथाङ रंगशालामा हुने प्रतियोगितामा नेपाल, भारत, बंगलादेश र आयोजक भुटान गरी चार टोली मात्र सहभागी छन् । प्रतियोगिता डबल राउण्ड रोबिन लिगमा खेलिनेछ र सबैभन्दा बढी अंक जोड्ने टोलीले उपाधि जित्नेछ ।
आजै हुने अर्को खेलमा आयोजक भुटानले बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । नेपालले अब अर्को खेलमा शुक्रबार भुटानसँग खेल्नेछ ।
