लो स्कोरिङ थ्रिलरमा कर्णालीले जनकपुरलाई ३ रनले हरायो

२१ मंसिर, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को लिग चरणको अन्तिम खेल ‘लो स्कोरिङ’ थ्रिलर बन्दा कर्णाली याक्सले डिफेण्डिङ च्याम्पियन जनकपुरमाथि ३ रनको रोमाञ्चक हात पारेको छ ।
कर्णाली याक्सले दिएको १३० रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर बोल्ट्सले पूरै २० ओभर खेल्दै ७ विकेट गुमाएर १२६ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
यस सिजन दोस्रो जित हात पारेको कर्णालीले ७ खेलबाट ४ अंक जोड्दै छैटौं स्थानमा रहेर लिग सकायो । चितवन राइनोज समान ४ अंक भए पनि कर्णाली नेट रनरेटमा अघि रहेको हो ।
डिफेण्डिङ च्याम्पियन जनकपुरले भने ७ खेल खेल्दा जम्मा एक खेल मात्र जित्यो र २ अंकसहित पुछारमा रह्यो । जनकपुरले यस संस्करण चितवनलाई मात्र पराजित गरेको थियो ।
जनकपुरका लागि कृष्णमुर्तीले ३९ बल खेल्दै १ चौका र ४ छक्का मद्दतमा सर्वाधिक ५१ रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त भएन । यस्तै संगीथ कुरले ३२ बलमा २५ रन जोडे ।
२९ रनमा ४ विकेट गुमाएको जनकपुरका लागि कृष्णमूर्ति र संगीथ कुरेले ७५ रनको साझेदारी गर्दै इनिङ्स अगाडि बढाएका थिए । कुरेलाई १७औं ओभरको अन्तिम बलमा कर्णालीका कप्तान सोमपाल कामीले आउट गरेपछि खेल रोमाञ्चक बनेको थियो ।
जनकपुरलाई जितका लागि अन्तिम ओभरमा १४ रन आवश्यक हुँदा १० रन मात्र जोड्न सक्यो भने २ विकेट गुमायो ।
बलिङमा विलयम बोसिस्टोले २ तथा मार्क बोसिस्टो, पवन सर्राफ, नन्दन यादव र सोमपाल कामीले एक/एक विकेट लिए ।
त्यसअघि कीर्तिपुरस्थित टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १२९ रन बनाएको थियो ।
कर्णालीका लागि यस सिजन पहिलो खेल खेलेका ओपनर इमरान शेखले ३२ बलमा १ चौका र १ छक्क मदतमा सर्वाधिक ३३ रन बनाए ।
यस्तै गुल्सन झाले २० बलमा १९ जोडे भने कप्तान सोमपालले १० बल खेल्दै १ चौका र १ छक्का मद्दतमा १८ रन बनाए । प्रियांक पाञ्चलले १६, विलियम बोसिस्टोले १५ र नजिबुल्लाह जद्रानले १३ रन जोडे ।
बलिङमा जनकपुरका लागि ललित राजवंशी र आदित्य महताले २-२ तथा संगीथ कुरे, अनिल साह र माज सदाकतले समान १ विकेट लिए ।
प्रतिक्रिया 4