‘बिग बोस १९’मा ‘द अन्डरटेकर’ आउने चर्चा, अन्य प्रतिस्पर्धी को छन् ?

- बिग बोस १९ औं सिजनमा डब्लुडब्लुईका सुपरस्टार मार्क क्यालवे अर्थात 'द अन्डरटेकर' सहभागी हुनसक्ने चर्चा छ।
- माइक टायसन सातदेखि १० दिन बिग बोस १९ मा सहभागी हुनसक्ने र टिमले उनको एजेन्टसँग वार्ता गरिरहेको छ।
- अन्य सहभागीमा संगीतकार अमाल मलिक, लेखक जीसान क्वादरी, अभिनेता गौरव खन्ना, युट्युबर मृदुल तिवारी लगायतको नाम रहेको छ।
मुम्बई । सलमान खानले होस्ट गर्ने भारतीय रियालिटी टिभी शो ‘बिग बोस’को १९ औं सिजनमा सहभागि हुने प्रतिस्पर्धीको नाम औपचारिकरुपमा घोषणा त भएको छैन तर, अनुमानहरू भैरहेका छन् ।
यो शोमा वल्र्ड रेस्लिङ इन्टरटेनमेन्टका सुपरस्टार मार्क क्यालवे अर्थात ‘द अन्डरटेकर’ प्रतियोगीको रुपमा सामेल हुने चर्चा छ ।
डब्लुडब्लुईका सबैभन्दा ठूला नामहरू मध्ये एक अन्डरटेकर, माइक टायसनसँग सामेल हुन सक्छन् । टायसनलाई १९ औं सिजनमा रोस्टरको रुपमा पनि जोडिएको छ ।
यदि यी रिपोर्ट सत्य हुन् भने, बिग बोस आफ्नो लोकप्रियताको टोपीमा प्वाँख थपेको छ ।
रिपोर्टका अनुसार, डब्लुडब्लुईको रोस्टरमा सक्रिय नभएका अन्डरटेकरलाई बिग बोसका निर्माताले सम्पर्क गरेका छन् । उनी नोभेम्बरमा हुने बिग बोसमा वाइल्डकार्ड प्रवेश गर्न सक्छन्, जसको भारतमा ठूलो प्रशंसकहरू छन् ।
यदि यो हल्ला वास्तविकतामा परिणत भयो भने, यो हालैका दिनमा रियालिटी शोमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो सहकार्य मध्ये एक हुनेछ । अन्डरटेकरको सहकार्यको खबर पहिलो पटक डब्लुडब्लुई लिग सर्भरले रिपोर्ट गरेको थियो, इन्डिया टुडेले पनि यसबारे समाचार लेखेको छ ।
बिहीबार, महान बक्सर माइक टायसन बिग बोस १९ मा सामेल हुने कुरा चर्चामा छ । बम्बे टाइम्सको रिपोर्टमा भनिएको छ कि टायसन सात देखि १० दिनको लागि उपलब्ध हुन सक्छन् । अहिले शोको टिमले बक्सरको एजेन्टसँग वार्ता गरिरहेको छ ।
यीबाहेक अन्य प्रतियोगीको सूची पनि भारतीय मिडियाले बाहिर ल्याइरहेका छन् । स्रोतलाई विश्वास गर्ने हो भने कार्यक्रममा संगीतकार तथा गायक अमाल मलिक, ’ग्याङ्स अफ वासेपुर’का लेखक जीसान क्वादरी, अभिनेता गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, युट्युबर मृदुल तिवारी, मोडल नेहल चुडासामा, अभिनेता-मोडल बशीर अली, कन्टेन्ट क्रिएटर र जोडी आवाज दरबार–नग्मा मिराजकर, टिभि अभिनेत्री अश्नूर कौर, मोटिभेसनल स्पिकर तान्या मित्तल लगायतको सहभागिता रहनेछ ।
