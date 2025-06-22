+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘बिग बोस १९’मा ‘द अन्डरटेकर’ आउने चर्चा, अन्य प्रतिस्पर्धी को छन् ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते १२:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बिग बोस १९ औं सिजनमा डब्लुडब्लुईका सुपरस्टार मार्क क्यालवे अर्थात 'द अन्डरटेकर' सहभागी हुनसक्ने चर्चा छ।
  • माइक टायसन सातदेखि १० दिन बिग बोस १९ मा सहभागी हुनसक्ने र टिमले उनको एजेन्टसँग वार्ता गरिरहेको छ।
  • अन्य सहभागीमा संगीतकार अमाल मलिक, लेखक जीसान क्वादरी, अभिनेता गौरव खन्ना, युट्युबर मृदुल तिवारी लगायतको नाम रहेको छ।

मुम्बई । सलमान खानले होस्ट गर्ने भारतीय रियालिटी टिभी शो ‘बिग बोस’को १९ औं सिजनमा सहभागि हुने प्रतिस्पर्धीको नाम औपचारिकरुपमा घोषणा त भएको छैन तर, अनुमानहरू भैरहेका छन् ।

यो शोमा वल्र्ड रेस्लिङ इन्टरटेनमेन्टका सुपरस्टार मार्क क्यालवे अर्थात ‘द अन्डरटेकर’ प्रतियोगीको रुपमा सामेल हुने चर्चा छ ।

डब्लुडब्लुईका सबैभन्दा ठूला नामहरू मध्ये एक अन्डरटेकर, माइक टायसनसँग सामेल हुन सक्छन् । टायसनलाई १९ औं सिजनमा रोस्टरको रुपमा पनि जोडिएको छ ।

यदि यी रिपोर्ट सत्य हुन् भने, बिग बोस आफ्नो लोकप्रियताको टोपीमा प्वाँख थपेको छ ।

रिपोर्टका अनुसार, डब्लुडब्लुईको रोस्टरमा सक्रिय नभएका अन्डरटेकरलाई बिग बोसका निर्माताले सम्पर्क गरेका छन् । उनी नोभेम्बरमा हुने बिग बोसमा वाइल्डकार्ड प्रवेश गर्न सक्छन्, जसको भारतमा ठूलो प्रशंसकहरू छन् ।

यदि यो हल्ला वास्तविकतामा परिणत भयो भने, यो हालैका दिनमा रियालिटी शोमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो सहकार्य मध्ये एक हुनेछ । अन्डरटेकरको सहकार्यको खबर पहिलो पटक डब्लुडब्लुई लिग सर्भरले रिपोर्ट गरेको थियो, इन्डिया टुडेले पनि यसबारे समाचार लेखेको छ ।

बिहीबार, महान बक्सर माइक टायसन बिग बोस १९ मा सामेल हुने कुरा चर्चामा छ । बम्बे टाइम्सको रिपोर्टमा भनिएको छ कि टायसन सात देखि १० दिनको लागि उपलब्ध हुन सक्छन् । अहिले शोको टिमले बक्सरको एजेन्टसँग वार्ता गरिरहेको छ ।

यीबाहेक अन्य प्रतियोगीको सूची पनि भारतीय मिडियाले बाहिर ल्याइरहेका छन् । स्रोतलाई विश्वास गर्ने हो भने कार्यक्रममा संगीतकार तथा गायक अमाल मलिक, ’ग्याङ्स अफ वासेपुर’का लेखक जीसान क्वादरी, अभिनेता गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, युट्युबर मृदुल तिवारी, मोडल नेहल चुडासामा, अभिनेता-मोडल बशीर अली, कन्टेन्ट क्रिएटर र जोडी आवाज दरबार–नग्मा मिराजकर, टिभि अभिनेत्री अश्नूर कौर, मोटिभेसनल स्पिकर तान्या मित्तल लगायतको सहभागिता रहनेछ ।

बिग बोस १९
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित