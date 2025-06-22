+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

हुम्लाको टाँके भ्याली : सुन्दरताको अथाह खानी (तस्वीरहरु)

कर्णालीमा गरिबी मात्र होइन, सुन्दरताको अथाह खानी पनि छ भन्ने प्रमाण हो हुम्लाको टाँके भ्याली। प्रकृतिको यो अनुपम उपहार राज्यको नजरमा पर्न सकेको छैन ।

0Comments
Shares
नरजन तामाङ नरजन तामाङ
२०८२ भदौ ६ गते ८:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चंखेली गाउँपालिका-५ को टाँके भ्याली प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण छ र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ।
  • स्थानीय भियाले तामाङले कर्णालीको रोग मात्र होइन, निको पार्ने जडीबुटी र पर्यटन सम्भावना पनि रहेको बताए।
  • स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले टाँके भ्यालीको प्रचारप्रसारमा चासो नदेखाएको र यसले पर्यटन विकासमा अवरोध पुगेको स्थानीयले गुनासो गरे।

६ भदौ, हुम्ला । कतै भिराला पाटन त कतै सानातिना थुम्काथुम्की । कतै आँखाले भ्याएसम्म देखिने हिमचुचुरा । हिउँ बोकेर संगीतको धुनजस्तै गुञ्जने नदीनाला, अनि घाँसे मैदानमा चरिरहेका पशुवस्तुका बथान । रंगीचंगी फूलले ढाकिएको समथर फाँट कार्पेट बिच्छयाएझैं देखिन्छ ।

यो भूगोलमा टेकेर जसले दृश्य नियाल्छ, मन त्यसैत्यसै फुरुङ्ग हुन्छ । यस्तो लाग्छ, स्वर्गको एक टुक्रा यहीँ झरेको छ ।

चंखेली गाउँपालिका-५ मा पर्ने टाँके भ्यालीको बयान गरिसाध्य छैन । यो भ्याली आफैंमा एक कुशल चित्रकारको हस्तशिल्पझैं लाग्छ ।

यहाँका फाँटहरूले मौसमअनुसार रूप फेर्छन् । हिँउदमा सेताम्मे हुन्छन् भने वर्षायाममा रंगीचंगी । ढक्कमक्क फुल्ने फूलहरूले हरिया फाँट बिछट्टै रूपवती देखिन्छन् ।

५२०० मिटर अग्लो गोरख हिमाललाई पृष्ठभूमिमा राखेर बर्सेनि आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई स्वागत गर्छ टाँके भ्यालीले । यो भ्याली प्रकृतिसँग रमाउन चाहने पर्यटकहरूका लागि गज्जबको गन्तव्य हो ।

कर्णालीलाई अभाव,गरिबी, दु:ख र पछौटेपनको पर्यावाचीको संज्ञा दिन अझै छोडिएको छैन । घुमन्तेहरू कर्णाली पुग्छन्, आँगनमा खेलिरहेका बालबालिकाका तस्वीर खिच्छन् फर्किन्छन् ।

विश्लेषण, अन्वेषकहरू कर्णाली आउँछन्, भोकको आयतन नापेर फर्किन्छन् । ‘कर्णाली आएका पत्रकारले पनि सही सूचना दिँदैनन्, आफ्नो दुनो सोझ्याउने मात्र काम गर्छन्,’ चंखेली गाउँपालिका-५ का स्थानीय भियाले तामाङ भन्छन्, ‘कर्णालीमा रोग मात्र होइन, निको पार्ने जडीबुटी छ । भोक मेटाउने अन्न यहीँ फल्छ । पर्यटनको अथाहा सम्भावना छ कर्णालीमा । यो वास्तविकता कसैले उजागर गर्दैनन् ।’

स्थानीयका अनुसार कर्णालीका फाँट र वनजंगलमा जटामसी, गुच्ची च्याउ, पदमचाल, पाँचऔँले, सेतो चिनी, अतिस, कुटकी, सर्पगन्धा लगायतका जडीबुटी पाइन्छ ।

टाँके भ्यालीमा पशु-चौपायहरूले समेत शोभा बढाएका छन् । यहाँ घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई तालतलैया झरना, नदीनाला र रमणीय दृश्यले लोभ्याउँछ । साँच्चैको भूस्वर्ग टाँके भ्याली प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेल छ । कर्णाली प्रदेश र संघदेखि स्थानीय सरकारसम्मको नजर नपरेको स्थानीयको गुनासो छ ।

 

बर्सेनि गाउँपालिकाले लाखौँ रकम खर्च गरे पनि पर्यटन प्रबर्द्धनमा चासो नदेखाएको चंखेली गाउँपालिका-५ का जानकारको गुनासो छ । स्थानीय सरकारले टाँके भ्यालीको प्रचारप्रसार गर्न सके चंखेली गाउँपालिकाको बलियो आन्तरिक स्रोत बन्नसक्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

सबै तस्वीरहरु : नरजन तामाङ

टाँके भ्याली हुम्ला
लेखक
नरजन तामाङ

तामाङ हुम्लाबाट पत्रकारिता गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लुम्बिनी प्रदेश पूर्ण खोप सुनिश्चित र दिगोपना घोषणा

लुम्बिनी प्रदेश पूर्ण खोप सुनिश्चित र दिगोपना घोषणा
साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल र भुटान खेल्दै

साफ यू-१७ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल र भुटान खेल्दै
सुन्धाराको सिभिल मलबाट ६ थान नक्कली हतियारसहित एकजना पक्राउ

सुन्धाराको सिभिल मलबाट ६ थान नक्कली हतियारसहित एकजना पक्राउ
तराईका गैरन्यायिक हत्या अनुसन्धानको बाटो खुल्यो

तराईका गैरन्यायिक हत्या अनुसन्धानको बाटो खुल्यो
टप एन्ड टी-२० सिरिज : अन्तिम लिग खेलमा नेपालले पाकिस्तान शाहीन्ससँग खेल्दै

टप एन्ड टी-२० सिरिज : अन्तिम लिग खेलमा नेपालले पाकिस्तान शाहीन्ससँग खेल्दै
कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना

कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित