+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतको सर्वोच्च अदालतले गर्यो सडक कुकुरकै पक्षमा फैसला

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ६ गते १६:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतको सर्वोच्च अदालतले ११ अगस्टमा दिल्ली एनसीआर क्षेत्रका सामुदायिक कुकुरहरूलाई सडकबाट हटाएर डग सेल्टरमा राख्ने आदेश दिएको थियो।
  • अदालतले सार्वजनिक सुरक्षाको चिन्ता गर्दै कुकुरले टोक्ने र रेबिजका घटनाहरू बढेको कारण आठ हप्ताभित्र सबै कुकुरलाई सेल्टरमा राख्न निर्देशन दिएको थियो।
  • २२ अगस्टमा अदालतले आदेश संशोधन गर्दै रेबिज सङ्क्रमित कुकुर बाहेक सबै कुकुरलाई बन्ध्याकरण र खोप लगाएपछि सोही क्षेत्रमा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ।

केही समयदेखि भारतमा सामुदायिक कुकुरहरूलाई लिएर बहस छेडिएको अवस्था छ । त्यहाँका राष्ट्रिय मिडियादेखि विधान सदस्यहरूसम्म यो बहस पुगेको छ ।

तर एउटा जीवमाथिको बहसलाई ठूलो बनाउने हात अदालतले गरेको एउटा विवादास्पद आदेशमा गएर ठोकिन्छ ।

गत ११ अगस्टमा भारतको सर्वोच्च अदालतले दिल्ली एनसीआर क्षेत्रका सबै सामुदायिक कुकुरहरूलाई सडकबाट हटाएर (डग सेल्टर) मा राख्ने आदेश दिएको थियो । कुकुरले टोक्ने र रेबिजका घटनाहरू बढ्दै गएको भन्दै  अदालतले अधिकारीहरूलाई यो काम आठ हप्ताभित्र पूरा गर्न समयसीमा नै तोकिदिएको थियो ।

सोही आदेशअनुसार प्रत्येक सेल्टरमा कम्तीमा ५ हजार कुकुरहरू राख्न सक्ने क्षमता हुनुपर्ने र त्यहाँ बन्ध्याकरण, खोप र सीसीटीभी क्यामेराको सुविधा हुनुपर्ने भनिएको थियो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समातिएका कुकुरहरूलाई फेरि सडकमा कहिल्यै नछाड्न पनि बताइएको थियो ।

 

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अदालत आफैंले यो आदेश जारी गरेको थियो । कुनै संस्था अथवा सरकार आफैंले अग्रसरता लिएर गरेको थिएन । र, आदेश कार्यान्वयन गर्न अदालतले दिल्ली सरकार, म्युनिसिपल कर्पोरेसन अफ दिल्ली, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउन्सिललाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर व्यावहारिक नलाग्ने र पशुको अधिकारमाथि प्रभाव पार्ने‍ उक्त आदेशको तत्कालै विरोध हुन सुरु भयो । पशु प्रेमी र अधिकारकर्मीहरू त्यसमा अघि आएका थिए । राजनीतिक गर्नेहरूदेखि बलिउडका सेलिब्रेटीहरूसम्म आएका थिए ।

भारतको प्रतिपक्षी नेता राहुल गान्धीले अदालतको सडकबाट कुकुर हटाउने निर्णयलाई क्रुर, अदूरदर्शी भनेका थिए । कर्नाटकका मुख्यमन्त्री सिद्धरामैयाले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेर सार्वजनिक रूपमै उक्त आदेशको विरोध गरेका थिए । उनले पनि सामुदायिक कुकुरलाई समस्या मानेर हटाउनु क्रूरता भएको बताएका थिए ।

अभिनेता जोन अब्राहमले त प्रधानन्यायाधिशलाई पत्र लेखेर नै आदेश अमानवीय भएको बताएका थिए । यसबाहेक उक्त आदेश विरुद्ध इन्डिया गेट अगाडि पशु अधिकारकर्मी, उद्धारकर्मी, कुकुरप्रेमी र स्वयंसेवकहरूले प्रदर्शन समेत गरेका थिए । प्रहरीहरूसँग उनीहरूको सामान्य झडप नै परेको थियो । केही प्रकाउ समेत परेका थिए ।

पशु अधिकार संगठनहरू र कुकुर प्रेमीहरूले १२ अगस्टमा आदेशमा रोक लगाउन अदालतमा निवेदन दर्ता गरे । जसलाई सुनुवाइ गर्दै अदालतले तीन जना न्यायाधीश  (विक्रम नाथ, सन्दीप मेहता र एनभी अंजारिया) को विशेष इजलास पनि बनायो ।

त्यसपछि १४ अगस्टमा उक्त इजलासले दुवै पक्ष (पशु अधिकारकर्मी र सरकार_ को कुरा सुन्यो । तर त्यस दिन पछिल्लो आदेशमाथि कुनै पनि संशोधन गरेन । यता विरोध जारी नै थियो ।

चौतर्फी विरोधका कारण अदालत आफ्नो आदेश सच्याउन तयार भयो । र, आज २२ अगस्टमा पछिल्लो आदेश ९११ अगस्ट० लाई संशोधन गर्दै नयाँ आदेश जारी गर्‍यो ।

नयाँ आदेशअनुसार रेबिज सङ्क्रमित वा आक्रामक व्यवहार देखाउने कुकुरहरू बाहेक अन्य सबै सामुदायिक कुकुरहरूलाई बन्ध्याकरण र खोप लगाएपछि सोही क्षेत्रमा फर्काएर छोड्नु पर्ने छ ।

त्यस्तै अब कुकुरलाई सार्वजनिक स्थलमा खाना खुवाउन अनुमति दिइने छैन । तर खाना खुवाउन छुट्टै ठाउँ तोकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता ठाउँ सबै वडामा अनिवार्य बनाउनु पर्ने छ ।

यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले सामुदायिक कुकुरको समस्या केवल जनावरको अधिकारसँग मात्र नजोडिएर मानव सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था र कानुनी जटिलताहरूसँग पनि जोडिएको देखाएको छ । तर, समग्रमा पशु र मानिसको सह-अस्तित्वबारे गतिलो नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ ।

कुकुर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रहरीले नि:शुल्क बाँड्दैछ तालिमप्राप्त कुकुर, कसरी प्राप्त गर्ने ?

प्रहरीले नि:शुल्क बाँड्दैछ तालिमप्राप्त कुकुर, कसरी प्राप्त गर्ने ?
दिल्ली र एनसीआर क्षेत्रबाट आवारा कुकुर हटाउन सर्वोच्चको आदेश

दिल्ली र एनसीआर क्षेत्रबाट आवारा कुकुर हटाउन सर्वोच्चको आदेश
कुकुरको काज किरिया, जब सन्तान जसरी हुर्काएको कुकुरको मृत्यु भयो

कुकुरको काज किरिया, जब सन्तान जसरी हुर्काएको कुकुरको मृत्यु भयो
कुकुरले संकेत गर्न सक्छन् मालिकलाई क्यान्सर भएको कुरा, के भन्छ अध्ययन ?

कुकुरले संकेत गर्न सक्छन् मालिकलाई क्यान्सर भएको कुरा, के भन्छ अध्ययन ?
बिनाकारण कुकुरलाई निर्घात कुटपिट गर्ने व्यक्ति पक्राउ

बिनाकारण कुकुरलाई निर्घात कुटपिट गर्ने व्यक्ति पक्राउ
हिमाचलमा कुकुरले कसरी बचायो ६७ जनाको ज्यान ?

हिमाचलमा कुकुरले कसरी बचायो ६७ जनाको ज्यान ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

7 Stories
किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

किन कम उमेरमै तनावग्रस्त छन् युवा ?

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई तिक्ष्ण पार्छ

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित