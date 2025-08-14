+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘प्रमोद खरेल एण्ड परम्परा’ले २ घण्टासम्म नचायो सिड्नी (तस्वीर)

अब ब्याण्डले सेप्टेम्बर १ मा मेलबर्न, सेप्टेम्बर १२ मा न्यूक्यासल, सेप्टेम्बर १३ मा क्यानबेरा र सेप्टेम्बर १५ मा ब्रिसबेनमा प्रस्तुति दिँदैछ । मेला हब र निंगेन फाइन मिट्सले आयोजना गरेको यो टूरको उद्देश्य नेपालमा रहेका विपन्न परिवारको अटिजम भएका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ९ गते १७:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रमोद खरेल एन्ड परम्परा ब्याण्डले सिड्नीमा २ घण्टासम्म सांगीतिक प्रस्तुति दिएर अस्ट्रेलिया टूरको थालनी गरेको छ।
  • ब्याण्डले सेप्टेम्बरमा मेलबर्न, न्यूक्यासल, क्यानबेरा र ब्रिसबेनमा प्रस्तुति दिनेछ र नेपालका अटिजम भएका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
  • परम्परा ब्याण्डले आगामी जुन र जुलाईमा अमेरिका टूर गर्ने योजना बनाएको गायक प्रमोद खरेलले जानकारी दिनुभयो।

सिड्नीमा भव्य प्रस्तुति दिएसँगै ‘प्रमोद खरेल एन्ड परम्परा’ ब्याण्डले प्रतीक्षित अस्ट्रेलिया टूरको थालनी गरेको छ ।

शुक्रबार सिड्नीको मिन्टोमा आयोजित आउटडोर कन्सर्टमा ब्याण्डले आफ्ना हिट गीतहरूसँगै २ घण्टासम्म दर्शकलाई भरपुर सांगीतिक मनोरञ्जन दियो ।

रिलिज तयारीमा रहेको ब्याण्डको नयाँ गीत ‘काली टोपीले’लाई प्रमोदले गाउँदा दर्शक नाचे । तीजसँगै ठूला नेपाली चाडपर्वको सुरुवात भएकाले पनि दर्शकको लागि नाच्नको लागि बहाना चाहिएको थियो ।

दर्शकको यो मुड बुझेरै होला प्रमोद र उनको ब्याण्डले दर्शकलाई भरपुर सांगीतिक मजा दिए ।

अब ब्याण्डले सेप्टेम्बर १ मा मेलबर्न, सेप्टेम्बर १२ मा न्यूक्यासल, सेप्टेम्बर १३ मा क्यानबेरा र सेप्टेम्बर १५ मा ब्रिसबेनमा प्रस्तुति दिँदैछ ।

मेला हब र निंगेन फाइन मिट्सले आयोजना गरेको यो टूरको उद्देश्य नेपालमा रहेका विपन्न परिवारको अटिजम भएका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु हो ।

परम्परा ब्याण्डले आफ्ना सिर्जना लगातार रिलिज गर्ने गायक खरेलले जानकारी दिए । यो ब्याण्डका केही गीत लाइनअपमा छन् ।

अहिले ब्याण्डको प्रमुख गायकमा प्रमोद, लिड गिटारिस्टमा देवासिस तामाङ, बेस गिटारिस्टमा कुशल थापा, बाँसुरीमा सञ्जीव मैनाली, ड्रममा भूपेन्द्र रसाइली, मादलमा जेपी जोशी, किबोर्डमा राहुल भुजेल छन् ।

ब्याण्डले आगामी जुन र जुलाईमा अमेरिका टूर गर्दैछ ।

प्रमोद खरेल एण्ड परम्परा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित