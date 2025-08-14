+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रको जग्गा शर्तसहित फुकुवा गर्न केन्द्रमा सिफारिस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १० गते ७:५९

१० भदौ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी क्षेत्रको रोक्का राखिएका निजी जग्गा शर्तसहित फुकुवाका लागि संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा अवस्थित छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ मा १ कठ्ठाभन्दा सानो र शितगंगा नगरपालिका वडा नं ८ र ९ मा १ रोपनीभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

साथै जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका शर्तहरू पालना गर्ने गरी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश राजधानी घोषणा अघि २०७७ साल असोज १६ गते सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म कित्ताकाट रोकिंदा स्थानीयबासी पटकपटक आन्दोलित भएका थिए । पछिल्लोपटक गत साउन २२ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र राप्ती गाउँपालिका कमिटीले जग्गा कित्ताकाट तत्काल फुकुवा नभए भदौ १५ गतेदेखि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको थियो । त्यसअघि पनि पटक–पटक विभिन्न संघ–संस्थाहरूले जग्गा फुकुवा गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए ।

गत वैशाख १९ गते शंकर गौतमको संयोजकत्वमा नागरिक जनदबाब तथा संघर्ष समिति दाङ गठन गरी मुख्यमन्त्रीलाई बिनाशर्त जग्गा फुकुवाका लागि अपिल समेत गरिएको थियो ।

जग्गा रोक्काले नागरिकहरूको व्यक्तिगत आर्थिक कारोबार र आय–आर्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको, उपचार, विवाह–व्रतबन्ध, अध्ययन, व्यापार–व्यवसाय, बैंक कर्जा भुक्तानी र घरखर्च समेत चलाउन समस्या भएको थियो । नागरिकहरूले समस्या पर्दा जग्गा बेचेर भएपनि आवश्यकताहरू पूरा गर्दै आएका थिए ।

सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकियो

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन जना प्रदेश सचिवहरुको जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ । मोतिराम सापकोटालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विनोद लामिछानेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र चुर्णबहादुर ओलीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो ।

प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार छनोटका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिकका लागि अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ ।

बैठकले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै पाल्पाको नुवाकोटमा बनेको सांस्कृतिक डबली तिनाउ गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने, अष्ट्रेलियाको वेन्डिगोस्थित ग्रेट स्तूप अफ युनिभर्सल कम्प्यासनसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै बुद्धको प्रतिमा स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लुम्बिनीमा डीएपी मल वितरणको नयाँ कोटा निर्धारण

लुम्बिनीमा डीएपी मल वितरणको नयाँ कोटा निर्धारण
लुम्बिनी प्रदेश पूर्ण खोप सुनिश्चित र दिगोपना घोषणा

लुम्बिनी प्रदेश पूर्ण खोप सुनिश्चित र दिगोपना घोषणा
लुम्बिनी प्रदेश : समयमै कर नबुझाउने सवारी धनीलाई कर छुटको अवसर

लुम्बिनी प्रदेश : समयमै कर नबुझाउने सवारी धनीलाई कर छुटको अवसर
लुम्बिनीमा २ दिने बुद्ध शिक्षा गोष्ठी सुरु

लुम्बिनीमा २ दिने बुद्ध शिक्षा गोष्ठी सुरु
बेथिति बढेपछि लुम्बिनी प्रदेशका सहकारीलाई १९ बुँदे निर्देशन

बेथिति बढेपछि लुम्बिनी प्रदेशका सहकारीलाई १९ बुँदे निर्देशन
लुम्बिनीका विकासे मन्त्रालयहरुमध्ये खानेपानी तथा शहरी विकासको खर्च प्रगति उत्कृष्ट

लुम्बिनीका विकासे मन्त्रालयहरुमध्ये खानेपानी तथा शहरी विकासको खर्च प्रगति उत्कृष्ट

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
तीज किन मनाइन्छ ?

तीज किन मनाइन्छ ?

20 Stories
बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

बिहान उठ्ने बित्तिकै किन दुख्छ तल्लो कम्मर ?

12 Stories
के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

के मधुमेहले आँखालाई असर गर्छ ?

15 Stories
घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

घुर्ने समस्या कति बेला समस्या बन्छ ?

7 Stories
प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

प्रजनन् स्वास्थ्य, भ्रम कतिपय

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित