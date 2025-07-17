+
लुम्बिनी प्रदेशमा एक महिनामै विपद्का घटनामा ४३ जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १९ गते ७:३१

१९ भदौ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा गत साउन महिनामा मात्रै विभिन्न विपद्का घटनामा परेर ४३ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार एक महिनाको अवधिमा १५४ जना घाइते भएका छन् भने २ जना बेपत्ता छन् ।

बाढी, डुबान, अतिवृष्टि, आगलागी, विषालु खाद्य सेवन, पहिरो, जनावर आक्रमण, चट्याङलगायतका ३३५ वटा घटना हुँदा मानवीय क्षति भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

बाढीमा परेर २, पानीमा डुबेर २७, आगलागीमा परेर १, विषाक्त खाद्य सेवनका कारण ४, सर्पदंशका कारण ८ र अन्यमा १ गरी ४३ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

प्रदेशस्तरीय विवरणअनुसार दाङमा ७, कपिलवस्तुमा ९, रूपन्देहीमा ५, बाँकेमा २, गुल्मीमा २, पाल्पामा २, प्यूठानमा ४, बर्दियामा ३, अर्घाखाँचीमा २, नवलपरासी पश्चिममा २, रुकुम पूर्वमा एक र रोल्पामा ४ जनाको मृत्यु भएको छ ।

यी घटनाले ५१ लाख बराबरको भौतिक क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । २१ निजी घर पूर्ण क्षतिग्रस्त भएका छन् भने १२ आंशिक क्षति भएका छन् । त्यस्तै, एक सरकारी भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त हुँदा दुईवटा भवन आंशिक क्षति भएका छन् । पशु क्षति ३० र गोठ क्षति २० रहेको प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अनुसार विपद् न्यूनीकरण तथा उद्धारमा स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र समुदायबीच समन्वयलाई अझ सशक्त बनाउने तयारी गरिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप लुम्बिनी प्रदेश
ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम

ईश्वर पोखरेलले उठाएको जोखिम
तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः 'फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्'

तीन दशकदेखि भुटानको जेलमाः ‘फर्किंदा कसैले श्रीमती चिनेनन्, कसैका परिवार थिएनन्’
अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक

अब आइटी प्रोफेशनल्सले पाउनेछन् मासिक २ लाखसम्म पारिश्रमिक
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल
भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

