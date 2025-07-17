+
सहकारी अपचलन : नक्कली कम्पनी खडा गरेर विदेश लगिँदै रकम, सञ्चालक उतै सेटल

सहकारीको मात्रै होइन करप्सन, कालो धन सबैको पैसा बाहिर जान्छ । पैसा बाहिरै बुझ्ने वा विदेश लैजाने र पछि उतै गएर सुरक्षित हुने ट्रेन्ड देखिएको छ ।

0Comments
Shares
नारायण अधिकारी नारायण अधिकारी
२०८२ भदौ १० गते २०:५१

१० भदौ, काठमाडौं । मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको आरोप लागेका ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई जब प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्‍यो, अनुसन्धान अधिृकतहरू नै चकित परे ।

सहकारी ठगीमा जोडिएको भन्दै मुद्दा चलाइएका भण्डारी न सहकारीको सञ्चालक थिए, न सदस्य नै । तर सहकारी ठगी जालोको मुख्य केन्द्रमा भण्डारी रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले खुट्याइसकेको थियो ।

त्यसै कारण भण्डारीलाई पक्राउ गर्न नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसीबी) काठमाडौंको पत्रमार्फत इन्टरपोलले रेड नोटिससमेत जारी गर्‍यो । भण्डारीलाई कम्बोडियामा पक्राउ गरी ४ असार राति काठमाडौं ल्याएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरेको थियो ।

भण्डारीको नेक्सस, सहकारी ठगीको कनेक्सन र यसरी आर्जन गरिएको अकुत रकमको गन्तव्यसम्म खोजी गर्दा सीआईबीले नयाँ तथ्य पत्ता लगायो- सहकारीको रकम कम्बोडियामा लगानी ।

सहकारीसँग कुनै साइनो नै नरहेका ज्योतिबहादुरले अर्का ज्योति गुरुङमार्फत रकम विदेश लगेर मोजमस्ती, घुमफिरमा मात्रै खर्च गरेनन् क्यासिनोदेखि ‘एल्लो चिल्ली’ नामको रेष्टुरेन्ट समेत चलाए । कपडा पसल खोले ।

सीआईबीका एसएसपी होविन्द्र बोगटीका अनुसार यो सहकारीको अधिकांश रकम विदेश पुगेको देखिएको छ ।

करिब दुई महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानबाट बचतकर्ताको १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सहकारीकी तत्कालीन महाप्रबन्धक तथा कांग्रेस उपभापति धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङले ज्योतिबहादुर भण्डारीमार्फत विदेश पुर्‍याएको खुल्यो ।

ज्योति भण्डारी र ज्योति गरुङ ।

सहकारीको यो रकमबाट उनीहरूले थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, अमेरिकासम्मको भ्रमण गरे । विश्वस्त स्रोतका अनुसार रेड नोटिस जारी भएकी धनराजकी पूर्वपत्नी सहकारीको केही रकम लिएर अहिले अमेरिकामै बसोबास गरिरहेकी छिन् ।

उनै ज्योति गुरुङमार्फत रकम लिएर हुन्डी, क्रिप्टोमार्फत विदेश लगेर उतै लगानी गरेका ज्योति भण्डारी भने पक्राउ परेर अहिले हिरासतमा छन् ।

सीआईबीले यो प्रकरणको अनुसन्धान सकेर बुझाएको प्रतिदेनको आधारमा १ भदौमा अदालतमा ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्‍यो । न्यायाधीश निर्मला योङ्याको सोमबारको इजलासले ज्योतिबहादुर भण्डारी र सुवास खत्रीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठायो । सुरेश अधिकारी भने ७ लाख धरौटीमा रिहा भए ।

यो मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये भण्डारी, खत्री र अधिकारी गरी तीनजना पक्राउ परेका थिए । खत्री र अधिकारी तिनै व्यक्ति हुन् जसले सहकारीको रकम विदेश पुर्‍याउने मुख्य भूमिका खेलेको बताइन्छ । खत्री त यसअघि पनि हुण्डीको रकम र नक्कली नोटसहित पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले खत्रीलाई ७ कात्तिक २०८१ मा १० लाख नक्कली नोट लिएर बैंकमा जम्मा गर्न गएपछि पक्राउ गरेको थियो । १० असार २०७३ मा उनी हुन्डी कारोबारको ३६ लाख रुपैयाँसहित काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए ।

मितेरी सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकाहरूको रकम मागदाबी करिब ७ अर्बको छ । ६ अर्ब ७४ करोडभन्दा बढीको त क्रिप्टो कारोबार गरेको तथ्यबाटै पुष्टि हुन्छ । तर उनीहरू पक्राउ पर्दा न त्यत्रो रकमको सम्पत्ति नेपालमा भेटिन्छ न उनीहरूको बैंक खातामै मौज्दात हुन्छ । यसको मुख्य कारण भनेकै अपचलन गरेको सम्पत्ति विदेशमा लगेर लगानी गर्ने, मोजमस्ती गरेर मास्ने प्रवृत्ति देखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको भनाइ छ ।

०००

मितेरी सहकारीको मात्रै होइन, अन्य सहकारीको रकम पनि विदेश पुगेको अनुसन्धानले देखाएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, सहारा चितवन, पर्साको सानो पाइला, बुटवलको सुप्रिम सहकारीका मुख्य प्रतिवादी जीबी (गितेन्द्रबाबु) राईले केही रकम विदेश लगेको अनुसन्धानमा संलग्नहरू बताउँछन् ।

सहकारीको ठूलो रकम ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजनमा लगानी गरेर डुबाएका जीबीले केही रकम भने विदेश पुर्‍याएको जानकारहरू बताउँछन् । जीबी राई मलेसियामा रहेको दाबी गरिएको छ । नेपालले पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि जीबीलाई मलेसियाले फिर्ता नगर्नुको कारणमै उनले नेपालबाट लगेको रकम रहेको दाबीसमेत गरिएको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार जीबी क्वालालम्पुरस्थित देशापन्डनमा अपार्टमेन्टमा बसेका छन् । ७ करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढीमा उनले अपार्टमेन्ट खरिद गरेको दाबी प्रहरी स्रोतको छ ।

सहकारीको १ अर्बभन्दा बढी रकम जीबीले मलेसिया लगेर लगानी गरेको दाबी प्रहरीको छ । मलेसिया सरकारको ‘मेक मलेसिया माई सेकेन्ड होम’ अवधारणाअनुसार तोकिएको रकम मलेसियाली सरकारलाई तिरेपछि मलेसियाको नागरिक सरह बस्न मिल्छ । सोहीअनुसार जीबी मलेसियामा गएर बसेको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ ।

जीबी (गितेन्द्रबाबु) राई ।

मलेसियामा कुनै अपराध नगरेको, अर्ब बढीको लगानी गरेर रोजगारीसमेत दिएको व्यक्तिलाई मलेसिया सरकारले सम्बन्धित देशमा पठाउन चाहँदैन । जीबी पनि मलेसियाको ‘सेकेन्ड होम भिसा’ अवधारणाअनुसार बसिरहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मलेसियामै रहेको पत्ता लाग्दा पनि जीबी सुरक्षित रहेको तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले बताएका थिए ।

‘जीबीविरुद्ध रेड नोटिस जारी भइसक्यो, तर मलेसियासँग सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा समस्या भएको छ,’ १५ चैत २०८० मा संसद्को राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा कुँवरले भनेका थिए ।

जीबी समूहकै सहकारीमा जोडिएका उनका जेठान तथा सहकारीका पूर्वअध्यक्ष डीबी (ज्ञानबहादुर) बम्जन आइतबार सुटुक्क कास्की जिल्ला अदालत हाजिर भए । १० लाख धरौटी तिरेर रिहा भए । तर सहकारीको करिब १६ अर्ब बढी अपचलन भएको रकम कहाँ छ, कसले कहाँ लग्यो भन्ने गौण रह्यो ।

सहकारी रकम अपचलनमा व्यक्ति पक्राउ परे पनि ठगीको रकम कहाँ लगेर लगानी भयो भन्नेबारे कमै मात्रामा पत्ता लाग्ने गरेको छ । ठूला भनिएका सहकारी ठगीमा जोडिएका व्यक्तिहरूले रकम विदेश लैजाने प्रवृत्ति देखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरू छन् ।

०००

ललितपुरको सुमेरु सहकारीका बचतकर्ताको रकम नपाएर बिचल्ली हुँदा यो सहकारीका सञ्चालक भरत महर्जन भने सपरिवार बेलायतमा मस्त छन् । महर्जनको सहकारीले मात्रै बचतकर्ताको १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोप छ ।

ठगी प्रकरणका मुख्य नाइके भरत महर्जनले विभिन्न कम्पनी र केही व्यक्तिको नाममा ऋण लगेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । सुमेरु सामुदायिक अस्पताल, सुमेरु सिटी अस्पताल, एसियन कलेज, सुमेरु हाउजिङ एन्ड डेभलपमेन्ट, सुमेरु किड्नी अस्पताल, सातदोबाटो चोक कन्स्ट्रक्सन लगायत लगानी गरेको देखिएको थियो ।

तर, लगानी गरेको भनिएका यी कम्पनीका बारेमा सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा केही सञ्चालनमै नरहेको र केही भने बन्द भइसकेको पाइएको छ । विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको देखाएर उनले केही रकम भने बेलायत पुर्‍याएको दाबी सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूको छ ।

भरत महर्जन ।

‘केही रकम यहीँ लगानी गरेको देखिन्छ । केही रकम भने महर्जनले बेलायत पुर्‍याएको भेटिन्छ,’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘कतिसम्म भने, महर्जनले अमृतराज उपाध्यक्ष र विश्वास भट्टराईको नाममा पनि ऋण लिएको देखाएका थिए । तर ती नामका व्यक्तिहरू नै फेला परेनन् ।’

प्रहरीका अनुसार, सहकारीको रकम लगानी गरिएको भनिएका अधिकांश कम्पनीहरू उनी बेलायत भाग्नु केही महिना अघिसम्म उनको एकल सेयर स्वामित्वमा थिए । बेलायत भाग्ने निश्चित भएपछि वर्तमान सञ्चालक समितिलाई सेयर बाँडेका थिए ।

सहकारीको रकम बेलायत लगेर भरत महर्जनसँगै उनकी श्रीमती राजमाया, छोरा सचिन, छोरी सरला बसोबास गरेको खुलेको थियो । सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले समेत उनीहरू सपरिवारलाई नेपाल झिकाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

महर्जनलाई नेपाल ल्याउन भन्दै १९ माघ २०८० मा रेड नोटिस पनि जारी भयो । तर उनी अहिलेसम्म बेलायतमै सुरक्षित रहेको बताइन्छ ।

०००

१६ अर्ब अपचलन गरेको आरोप लागेका शिवशिखर सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्माले पनि विदेशमा समेत लगानी गरेका थिए ।

शर्माले म्यानमार यांगुनमा न्यू गोल्डेन एभरेस्ट नामको कम्पनी दर्ता गरेका थिए । यसले म्यानमारबाट दाल तथा दालको गेडा शिखर अर्गनाइजेसनलाई पठाउँथ्यो ।

केदारनाथ शर्मा ।

त्यस्तै भारतमा पनि नेपाशिखर अर्गनाइजेसन इन्डिया लिमिटेड दर्ता गरेका थिए । शिवशिखर सहकारीका अमिश राजभण्डारीले दिएको बयानबाट पनि यो कुरा खुल्छ ।

उनको बयानअनुसार यो कम्पनी भारतको कर्पोरेट अफेयर्स मन्त्रालय अन्तर्गत विदेशी कम्पनीको सब्सिडरी कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको बताइन्छ । भारतबाट पक्राउ परेका केदारनाथ भने अहिले कारागारमै छन् ।

०००

सहकारी ठगीका सुरुवाती चरणमा भने सहकारीको रकम नेपालमै लगानी गर्दा डुबेको भन्ने अनुसन्धानहरूले देखाएका थिए । घरजग्गा, हाउजिङ, मार्ट, सुपरमार्केट लगायतमा लगानी गरेको र उक्त रकम डुबेको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

इच्छाराज तामाङकै सिभिल सहकारीले हाउजिङमा लगानी गर्दा रकम डुबेकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको बताएका थिए । एमालेका पूर्वसांसद तथा घरजग्गा व्यवसायी तामाङले रकम लगेर विभिन्न कम्पनी तथा सिभिल होम्समा लगानी गरेका थिए ।

भूकम्प र लकडाउनका कारण लागानी डुबेकाले बचत फिर्ता गर्न नसकिएको दाबी उनको थियो ।

इच्छाराज तामाङ ।

‘२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण कम्पनीहरूले निर्माण गरेका अपार्टमेन्टहरूमा ठूलो क्षति पुगेकाले पुनः निर्माण गर्न समय लागेकाले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो,’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘कोरोना महामारीको कारण घर र अपार्टमेन्ट बिक्री-वितरणमा कमी आएकाले भनेजति सावाँ रकम चुक्ता गर्न नसकेको हो ।’

इच्छाराजको सहकारीले ७ अर्ब २८ करोड अपचलन गरेको आरोप छ ।

सिभिल सहकारीजस्तै अर्को ठूलो सहकारी कान्तिपुर सहकारी, पशुपति सहकारी, लगायतका सहकारीले नेपालमै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा रकम डुबेको बताउँदै आएका छन् । यसअघिका सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि स्वदेशमै विभिन्न कम्पनी तथा घरजग्गामा लगानी गर्दा कोरोना र भूकम्पका कारण लगानी नै डुबेको सञ्चालकहरूले बताउँदै आएका थिए ।

तर, पछिल्ला केही प्रवृत्तिहरू केलाउँदा भने सहकारीको रकम योजनाबद्ध तवरले अपचलन गरी विदेश लैजाने गरेको देखिएको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् । रकम अपचलन गरिसकेपछि हुन्डी र क्रिप्टोमार्फत रकम विदेश पुग्ने गरेको अनुसन्धानले देखाउँदै आएको छ ।

सीआईबीमा समेत बसेका नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी पूँजी पलायन पछिल्लो समय फेसन नै बन्न थालेको बताउँछन् ।

‘पूँजी पलायन पछिल्लो दिनमा फेसन बनेको छ । सहकारीको मात्रै होइन करप्सन, कालो धन सबैको पैसा बाहिर जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पैसा बाहिरै बुझ्ने वा विदेश लाने र पछि उतै गएर सुरक्षित हुने ट्रेन्ड देखिएको छ ।

अधिकांश आरोपी फरार

पछिल्लो समय प्रहरीले सार्वजनिक गर्दै आएको अपराधको नयाँ ट्रेन्डमा एउटा विषय छुट्दैन-सहकारी ठगी । साइबर अपराध, अनलाइन ठगी, क्रिप्टोजस्तै नयाँ शैलीको रूपमा देखा परेको अपराधको सूचीमा प्रहरीले सहकारी ठगीलाई समेट्दै आएको छ ।

प्रहरीले भनेजस्तै तथ्यांकले पनि सहकारी ठगी नयाँ स्वरूपको अपराध जस्तै देखिएको छ । प्रहरीले पछिल्लो समय मुद्दा चलाएको विवरण केलाउने यो भने सहकारी ठगी पनि एउटा मुख्य अपराध बनेको देखिन्छ ।

सहकारी ठगीलगायत आर्थिक अपराधको ट्रेन्ड बढ्दै गएको भन्दै यस्ता घटनाहरूलाई अनुसन्धान गर्न भनेर छुट्टै आर्थिक अनुसन्धान गर्ने युनिटको समेत स्थापना गरिएको छ ।

सीआईबी मातहत रहेको यो युनिटको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा मात्रै सहकारी ठगीका ३२३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहकारी ठगीका १९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा अहिले भने यसको संख्या बढेर एक आर्थिक वर्षमै १०० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा देशभर सहकारी ठगीका १९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यतिबेला १९७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता भयो । तर पक्राउ पर्नेको संख्या भने जम्मा ६५ थियो । बाँकी १३२ जना भने फरार भए ।

करिब दुईजना प्रतिवादी बनाउँदै त्यतिबेला दुई तिहाइ मान्छे भने फरार नै रहे ।

इन्फोग्राफिक्स : अरुण देवकोटा/अनलाइनखबर

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुद्दा दर्ताको संख्या बढेर २४ पुग्यो । त्यतिबेला पनि १९९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा चलाइयो । तर पक्राउ पर्ने प्रतिवादी भने जम्मा ५० जना मात्रै थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुद्दा दर्ताको ग्राफ अझ उकालो लाग्दै ९३ पुग्यो, जहाँ ७६१ जनालाई प्रतिवादी बनाइयो । तर पक्राउ पर्नेको संख्या भने जम्मा २०८ मात्रै थियो । प्रहरीको रेकर्ड अनुसार ५५३ जना भने फरार प्रतिवादी थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मुद्दा दर्ताको संख्या १०० नाघ्यो । चार वर्षअघि १९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा यो आर्थिक वर्षमा भने १०१ वटा मुद्दा दर्ता भए । जहाँ १ हजार १६४ जनालाई प्रतिवादी बनाइयो । जसमध्ये २९४ जना पक्राउ पर्दा ८७० जना भने फरार नै रहे ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने मुद्दा दर्ताको संख्या केही घटेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । यो आर्थिक वर्षमा ८६ वटा सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्, जहाँ ६३८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता भयो । तर पक्राउ प्रतिवादीको संख्या भने जम्मा ४५ थियो । बाँकी ५९३ जना भने फरार नै रहे ।

सहकारीको रकम अपचलन योजनाबद्ध तरिकाले हुने र यसबारे ठगी गर्ने व्यक्ति पूर्ण जानकार हुने हुँदा अनुसन्धान गर्नुपूर्व नै फरार हुने भएकाले पक्राउ पर्ने प्रतिवादीको संख्या एकदमै न्यून हुने गरेको प्रवक्ता घिमिरेको दाबी छ ।

अधिकांश आरोपी फरार हुनुको अर्को मुख्य कारण चाहिँ सहकारीको मुद्दा पहिला प्रहरीले नहेरी सहकारी विभागले हेर्नु हो । सहकारीको उजुरी विभागमा परेपछि नै आरोपीले यसबारे थाहा पाएपछि फरार हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

सहकारीका केही आरोपी पक्राउ नपर्नुको कारण भने ठगीको रकम विदेश पुग्नु पनि एक रहेको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । जीबीदेखि, भरत महर्जन, ज्योति गुरुङ लगायतले सहकारी ठगीको रकम विदेश लगेर उतै सेटल भएकाले लुकेको ठाउँ पत्ता लगाउँदा समेत स्वदेश फिर्ता ल्याउन सकिएको छैन ।

‘सहकारीको रकम विदेश लैजाने फेसन नै बन्न थाल्यो’

-पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी

कुनै वडा, टोलका मान्छेहरू भेला जम्मा भएर सहकारी दर्ता गरी स-सानो रकम डिपोजिट गर्ने, कलेक्सन गर्ने, त्यसको सर्टेन ब्याज दिने, चाहिएको बेलामा लोन दिने, यस्तो कन्सेप्टबाट सुरु भएको हो । यो परिभाषाअनुसार सञ्चालित भएका सहकारीहरूले समाजमा राम्रो छाप छोडेका छन् ।

तर, पछिल्ला दिनमा महत्वकांक्षा बढ्यो अनि सहकारी सञ्चालक बैंकको रूपमा देखा पर्न थाले । त्यसपछि सहकारीको उद्देश्यविपरीत काम हुन थाल्यो ।

अहिले पनि ८० प्रतिशत सहकारीले गुड फेथमै काम गरिराखेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ । तर प्रक्रियामा चाहिँ यिनीहरू चुकेका छन् । त्यो के भने, लगानी गर्न नमिल्ने ठाउँमा लगानी गर्ने, बलियो धितो नराखी लोन दिने । यसले गर्दा समस्या भएको देखिन्छ ।

केहीको भने नियत नै ठगी गर्ने पनि देखिन्छ । यो संख्या भने थोरै छ । सहकारीको व्यवस्थापन नै राम्रो भएन । जता पायो, त्यतै लगानी हुन थाल्यो । अनि, लगानीको तुलनामा डिपोजिट कम हुँदै गयो ।

अब डिपोजिटको पैसा माग्दा फिर्दा दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे । यसमा पनि दुई कारण देखिन्छ । एउटा, जग्गामा लगानी गरेकाले घरजग्गाको कारोबार बन्द हुँदा समस्या आयो । बचतकर्ताको रकम दिन नसक्ने भएपछि सञ्चालक भाग्नुपर्ने स्थिति आयो । नियत खराब नभए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा सहकारी डुब्ने स्थिति आयो ।

उत्तमराज सुवेदी, पूर्वएआईजी।

तर, यसको पछाडि के ओभरसाइट मेकानिजम भएन भने, यिनीहरूलाई नियन्त्रण कसले गर्ने ? भन्नलाई त भनियो- अब स्थानीय तहले एउटा लेबलको नियन्त्रण गर्ने, प्रदेशले अर्को, केन्द्रले अर्को । तर यसको कुनै प्रभावकारिता देखिएन ।

अर्को, जसको हातमा डाडु-पन्यु भयो, उसले आफ्नो स्वार्थको लागि अरूलाई धोका दियो । समग्रमा भन्दा सहकारीको परिभाषा अनुसारको लगानी नहुनु, प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, सरकारी निकाय प्रभावकारी नहुनु, सञ्चालकले गुड फेथले लगानी नगर्नु, घरजग्गाको कारोबार डुब्नु जस्ता कारणले अहिले सहकारी समस्या भयावह भएको देखिन्छ ।

अहिले देखिएको सबैभन्दा खतरनाक कुरा चाहिँ नियतवश नै सहकारी खोलेर ठगी धन्दा चलाउनु देखिन्छ । जसको नियत सहकारी खोलेर रकम ठग्ने अनि त्यो पैसा विदेश लैजाने देखिन्छ ।

पूँजी पलायन पछिल्लो दिनमा फेसन बनेको छ । सहकारीको मात्रै होइन, करप्सनको पैसा पनि बाहिर जान्छ । अझै विदेशतिरै रकम बुझ्ने चलन पनि देखिन थालेको छ । व्यापारीले पनि पैसा बाहिर लान थालेका छन् । कालो धन पनि बाहिरै जान्छ । कर्मचारीले घुस खाएको पैसा पनि बाहिरै लगेका छन् ।

पैसा बाहिरै बुझ्ने वा विदेश लाने र पछि उत्तै गएर सुरक्षित हुने ट्रेन्ड देखिन थालेको छ । जसका कारण उनीहरू पक्राउ परेर कानुनी दायरामा आउने सम्भावना पनि एकदमै न्यून देखिन्छ ।

हरेकजसो सहकारी अपचलनको भित्री पाटो खोल्दै जाने हो भने कतै न कतै राजनीतिक कनेक्नस भेट्न सकिन्छ । कुनै नेतालाई लोन दियो वा कुनै पार्टीलाई चुनावमा सहयोग गर्‍यो, कुनै कार्यक्रमको प्रायोजक बन्यो अनि उनीहरूकै संरक्षणमा भोलि उन्मुक्ति पाउने ट्रेन्ड पनि देखिन्छ । अब यी सबैलाई हेर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।

बचत अपचलन विदेशमा लगानी सहकारी
लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
प्रतिक्रिया

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक

भारत-चीन सहमति : लिपुलेकको घाउमा नुनचुक
डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

